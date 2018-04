Bartomeu: "Nadie duda de Ernesto Valverde, este es su proyecto"

"En una era maravillosa del Barcelona, ahora es el proyecto de Valverde"

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, elogió a su actual técnico, Ernesto Valverde, asegurando que "nadie duda" de él pese a la eliminación en la Liga de Campeones y resaltando que el extremeño es el "primero" en lamentar esa dolorosa derrota frente a la Roma (3-0)

"Después de lo que pasó en verano, nadie duda de Ernesto Valverde, por cómo ha rehecho el equipo, a los jugadores y cómo se ha llegado a la situación en la que está", señaló Bartomeu en una entrevista para 'El Larguero' de la Cadena SER.

El presidente blaugrana calificó de "falsas" todas las especulaciones sobre la salida de Valverde tras el batacazo en la Liga de Campeones frente a la Roma, recalcando que el técnico fue el "primero" en lamentar la eliminación y que con el 'Txingurri' en el banquillo, "el éxito está asegurado".

"Ernesto Valverde está en su primer año y él tiene contrato por dos. Dentro de una era maravillosa del Barça que comenzó en 2004, ahora es su proyecto y estamos muy contentos con él", reconoció el dirigente.

El Barcelona, después de ganar la Copa y cerca de asegurarse la Liga Santander, puede firmar su octavo doblete en su historia tras una "temporada excelente, pero no de matrícula". "El doblete es una hazaña y un logro muy grande", remarcó Bartomeu.

"La Liga nos da la constancia del juego y este año no hemos perdido ningún partido. No es nuestro objetivo batir records, pero es sorprendente que el Barça no haya perdido en la liga más fuerte que hay a nivel competitivo", añadió.

BARTOMEU ASEGURA QUE VOLVERÍA A FICHAR A NEYMAR

El posible título de Liga de Campeones de su eterno rival, el Real Madrid, no influirá en el éxito o fracaso del conjunto blaugrana. "A mí lo que me ocupa es el Barcelona. Vamos a ver cómo van esas semifinales. Prefiero no opinar de equipos rivales. Es como los árbitros, que mejor no opinar", valoró.

Otro de los aspectos que se critican del Barcelona es una pérdida de su propia identidad, aunque su presidente destacó que les "preocupa mucho el debate del estilo" y alabó el trabajo de Valverde por "variar y adaptarse a los nuevos jugadores".

"De la temporada pasada a esta hemos cambiado, se ha ido Neymar y nos quedamos sin tridente. La forma de jugar ha cambiado, se juega más junto, quizá se acerca al ADN del Barça de hace años, aunque es imposible de igualar", continuó.

Precisamente, la salida del brasileño no fue del agrado de "todos", aunque el Barcelona respetó "su decisión". "Qatar pagó 222 millones de euros con un cheque bancario. Qatar o PSG, al final es propiedad de un Estado", consideró Bartomeu.

Además, el presidente azulgrana no tuvo dudas en volver a fichar a Neymar, así como "no" le dolería una posible llegada al Real Madrid, ya que la "prioridad" del conjunto catalán es que "los jugadores buenos jueguen La Liga". Sin embargo, esta posible operación la ve muy difícil por la negativa del PSG, ya que "a nadie le gusta vender a sus jugadores 'top' cuando quieren ganar".

"PARA QUE UNA FORMACIÓN ADECUADA, EL BARÇA B DEBE ESTAR EN SEGUNDA"

Por otro lado, Josep Bartomeu respondió a las críticas por la falta de confianza hacia la Masía, recordando que "funciona y muy bien". "El hecho de que el Juvenil haya ganado la UEFA Youth League hace unos días, demuestra el nivel de calidad", resaltó.

El presidente atribuye a dos factores la falta de canteranos en el primer equipo. "Hemos sufrido en estos dos últimos años la sanción FIFA que tuvimos hace tres. Pero también hay otra razón y es que los que hay en el primer equipo son muy buenos", admitió.

"¿Quién reta a Andrés Iniesta? ¿O a Xavi, Busquets o Messi? Han llegado jugadores muy buenos del filial, pero es muy difícil quitarle el sitio a Piqué o Busquets, aunque confiamos en que llegarán jugadores que puedan retarles", deseó.

Sin embargo, los malos resultados del Barcelona B en la Liga 1/2/3 le costaron el puesto al técnico Gerard López. "El objetivo principal del fútbol base es formar jugadores para el primer equipo. En estos últimos años, los técnicos nos han aconsejado que, para que sea adecuada esa formación, nuestro equipo 'B' tiene que estar en Segunda", explicó.

"Primero se busca el talento en casa, y si no lo hay, se busca fuera. Ernesto Valverde tiene ahora un contrato para un año más y estoy seguro de que habrá uno o dos futbolistas del 'B' con ficha del primer equipo", concluyó.