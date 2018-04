Bartomeu: "No contentamos a nadie con el tema de Cataluña"

27/04/2018 - 16:09

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tiene claro que en el actual "momento complejo y difícil" que vive Cataluña, el posicionamiento de su club no deja satisfecho "a nadie", pero que son tan "diversos" como la propia Comunidad Autónoma, y lamentó que Javier Tebas, presidente de LaLiga, en ocasiones haga declaraciones que "no ayudan a la convivencia".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"No contentamos a nadie. La Junta y el club no podemos hacer política, hacemos club y como club apoyamos a los catalanes, pero la sociedad catalana es muy diversa y el Barça es tan diverso como Cataluña. Simplemente no toma partido, pero apoya valores como la libertad de expresión, la democracia o el derecho a decidir", expresó Bartomeu en una entrevista al programa 'El Larguero' de la cadena SER.

El dirigente insistió que solicitan "respeto y diálogo para solucionar los problemas porque si no, no se puede". "Sólo hemos pedido a todos los políticos de todos los partidos de Cataluña que hablen y respeten y encuentren una solución política al problema que tenemos", añadió.

El mandatario sabe que Cataluña pasa por un "momento complejo y difícil en lo político y social" y que el Barça representa a "140.000 socios y aficionados" que representan "perfectamente lo que es Cataluña". "Mantenemos los valores y principios que queremos defender siempre, la política existe y está en todas partes, pero no tomamos partido", apuntó.

Sobre la final de Copa del Rey, Bartomeu recalcó que "donde estaba la afición" del FC Barcelona había "senyeras, banderas del Barça, gallegas, esteladas, todos conviviendo conjuntamente con respeto" y advirtió que como club no ponen "ningún impedimento" para que sus aficionados lleven a los partidos "lo que crean conveniente".

De todos modos, confesó que "vendría bien a veces apaciguar los ánimos", en relación con algunas declaraciones como las que realiza el presidente de LaLiga Javier Tebas, "un excelente gestor" con el que están "muy contentos". "Pero cuando sale a hablar, dice manifestaciones que no le corresponderían como presidente de LaLiga y que no ayudan evidentemente a esa convivencia", aseveró.

"Estos días antes de la final han hablado un montón los políticos cuando es algo que le pertenece al Barça, al Sevilla y a la RFEF, que nos dejen a los que nos dedicamos sobre todo al mundo del deporte", añadió.

Por ello, enviaron "el mensaje claro de respeto a todos los símbolos e himnos" como les gusta que "respetan" los suyos. "Quizá ese mensaje no ha gustado a todo el mundo, pero es lo que queremos y creemos. No queremos posicionarnos, pero que nadie use al Barça para la política y en eso nos enfrentamos con todos", advirtió.

"No me parece bien, me definí muy claramente, no nos gusta que se pite a ningún himno. Se lo dije a toda la gente de la RFEF, que cuando se pita al himno, muchos aficionados no pitan al Rey sino a algo que les ha molestado que se ha hecho a Cataluña", sentenció.