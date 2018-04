Carvajal sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo e Isco, un esguince en el hombro

27/04/2018 - 16:10

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, que se produjo en el partido de ida del duelo de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena (1-2), mientras que el centrocampista Isco Alarcón padece un esguince acromioclavicular izquierdo, según ha confirmado este viernes el club blanco.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las pruebas a las que ha sido sometido este viernes el lateral madrileño determinan que sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo", por la que quedará "pendiente de evolución".

Carvajal sintió molestias en la pierna izquierda durante el duelo ante el conjunto alemán y tuvo que ser sustituido por el delantero francés Karim Benzema en el minuto 68. Se perderá seguro el partido de este sábado ante el Leganés y la vuelta de 'Champions' en el Santiago Bernabéu.

Mientras, el malagueño sufre un "esguince acromioclavicular izquierdo", que también le deja pendiente de evolución, aunque no entrenó y todo hace indicar que no estará ante los 'pepineros'. Isco abandonó el miércoles el campo en el descanso, y Marco Asensio ocupó su lugar en el once.

"Es jodido siempre perder a dos jugadores, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada. Es lo que hay, vamos a ver día a día cómo se recuperan. Yo estoy seguro de que no vamos a arriesgar en nada ni con Isco, ni con Nacho, ni con Carvajal. Si el jugador no esta al 100% no va a estar con el grupo. Luego hay que ver el día a día. En el fútbol no se sabe nunca", advirtió Zidane en rueda de prensa.

Por otra parte, el preparador francés valoró la evolución de Nacho Fernández. "No ha recaído en nada, su progresión es normal. Es verdad que todavía después de un mes no ha entrenado con el equipo y eso hay que tenerlo en cuenta. Estos días está mucho mejor, pero no queremos arriesgar para nada. Lo más importante para nosotros es recuperarle para el grupo para luego entrar en la dinámica del equipo y de los partidos", concluyó.