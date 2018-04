Revancha antes de la gran batalla

Madrid, 27 abr (EFE).- El Real Madrid recibirá este sábado al Leganés, su verdugo en la Copa del Rey, antes de la gran batalla del martes contra el Bayern Múnich en busca de la final de la Liga de Campeones y Zinedine Zidane hará rotaciones masivas.

Tras perder a Dani Carvajal e Isco Alarcón en el primer capítulo del clásico europeo disputado en el Allianz -el primero sufre una rotura muscular y el segundo, un esguince de hombro-, el técnico francés no correrá ningún riesgo con los titulares.

En una Liga convertida en 'castigo' para los madridistas y todas sus esperanzas depositadas en la Liga de Campeones, la segunda unidad será la encargada de buscar venganza deportiva con el Leganés, que le eliminó de la Copa con una victoria en el Bernabéu (1-2).

En esa segunda unidad se han instalado ya dos jugadores que hace pocas fechas eran indiscutibles, el galés Gareth Bale y el francés Karim Benzema.

Los partidos en los que todo se puso en juego mostraron una clara perdida de protagonismo de ambos, hasta una suplencia conjunta en Múnich. Los dos deben buscar la motivación para escapar de un papel secundario en el que no se encuentran cómodos y ayudar al Real Madrid en su sueño de ser el primer equipo que gana tres veces seguidas la Ligas de Campeones con su actual formato.

Bale y Benzema regresarán al once dando forma al ataque de un equipo en el que todo apunta a que Sergio Ramos será el único titular que inicie el encuentro. Kiko Casilla puede dar descanso a un Keylor Navas que ha cometido dos graves errores en los duelos ante Juventus y Bayern, y así evitar el juicio de algún aficionado molesto.

La baja de Carvajal es la que más problemas genera a Zidane. Precisamente ante el Leganés dejó de confiar en Achraf, quien hasta ese momento había sido sustituto natural del internacional español cuando no pudo jugar.

La presión de ese encuentro torcido desde el inicio que puso al Real Madrid en la calle en la Copa pudo con el joven marroquí en su peor noche de blanco. Volverá a ser titular, desde entonces solo lo fue una vez, en la visita al Espanyol, y se someterá a un examen con opciones de ser el elegido para intentar frenar a Ribery contra el Bayern.

Nacho, la otra opción, sigue recuperándose de su lesión muscular y llegará muy justo tras un mes sin competir.

Jugadores como Jesús Vallejo, Theo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos tendrían su oportunidad, con un hueco por cubrir con los dos jugadores claves de la reacción del Real Madrid esta temporada: Lucas Vázquez o Marco Asensio.

Mientras, el Leganés visita el Santiago Bernabéu con el claro objetivo de sumar al menos un punto que le permita sellar la salvación matemática sin depender de lo que suceda en el encuentro que mide al Barcelona y al Deportivo de La Coruña en el estadio Riazor.

Con doce puntos de ventaja sobre el Deportivo y cuatro jornadas por disputarse, sólo el golaveraje particular favorable al equipo coruñés impide a los de Asier Garitano celebrar ya la permanencia por segundo año consecutivo.

Puntuar a domicilio ante el Real Madrid, sin embargo, no será fácil pese a que aún se recuerda el partido que cruzó a ambos equipos este curso en el mismo escenario, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey y que terminó con triunfo de los blanquiazules por 1-2.

Aquella, curiosamente, fue la última victoria para el Leganés lejos del estadio Butarque. En la competición liguera, no gana a domicilio desde mediados de octubre.

Para este duelo en el Bernabéu, el Leganés recupera al central argentino Martín Mantovani, que ha trabajado con normalidad durante toda la semana. Se pierden la cita, en cambio, por problemas físicos, sus compatriotas Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski, y el extremo Omar Ramos.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Marco Asensio; Bale y Benzema.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel; Amrabat, El Zhar, Eraso; y Beauvue.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 18.30.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Madrid (3º, 38 puntos); Leganés (15º, 40 puntos).

La clave: El rendimiento y la intensidad de la segunda unidad madridista en la rotación masiva por la que apostará Zinedine Zidane con la mente en el Bayern.

El dato: El Leganés no gana fuera de casa en LaLiga Santander desde que lo hizo el pasado 15 de octubre en La Rosaleda ante el Málaga (0-2). El Real Madrid pinchó en siete de 17 partidos en su estadio.

La frase:

Zidane: "Nos queda un mes para hacerlo lo mejor posible y acabar lo más alto que se pueda".

Garitano: "Cristiano no tiene costumbre de jugar contra nosotros y me imagino que no lo hará".

El entorno: la afición madridista acudirá a apoyar a su equipo orgullosa de la conquista de Múnich y preparándose con un aperitivo liguero para la gran noche europea que les espera el próximo martes.