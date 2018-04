Previa del Real Madrid - Leganés

27/04/2018 - 18:57

El 'plan B' del Madrid recibe al Lega pensando en el Bayern Los de Zidane se enfrentan a un cliente exigente que quiere la permanencia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Leganés (18.30 horas/beIN Sports) por cuarta vez esta temporada con la mirada puesta en el Bayern Múnich, que visitará el Santiago Bernabéu en solo tres días, con un equipo plagado de rotaciones para medirse a un rival que ya conoce la victoria en Chamartín esta temporada.

Zidane sabe que el foco está en la 'Champions' y que todo el balance de esta temporada pasará por la consecución de la decimotercera Copa de Europa. Entre tanto, aparece un Leganés sin necesidades, ni urgencias -está salvado virtualmente- pero con ganas de seguir ocupando las portadas de la prensa al día siguiente.

Ya lo consiguió el pasado mes de enero en los cuartos de final de la Copa del Rey, cuando Zidane prescindió de la primera unidad y dio paso a los menos habituales. El Lega sacó tajada y logró el pase a 'semis' convirtiéndose en el único equipo hasta la fecha en eliminar al Real Madrid en Copa siendo el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu (1-2).

Ante tal precedente, el vigente campeón de Europa habrá tomado nota, pero esto no impedirá que Zidane apueste de nuevo por una enorme rotación ante la inminente visita del Bayern. Las bajas de Carvajal e Isco -lesionados en Múnich- son obligadas y el técnico francés también podría dar descanso a alguna de sus piezas clave: Modric, Marcelo, Kroos y, por supuesto, Cristiano Ronaldo.

"Tiene por costumbre no jugar contra nosotros. Creo que tampoco jugará este sábado", dijo el entrenador del Leganés, Asier Garitano, en rueda de prensa. No apunta mal el vasco, que sabe que su homólogo guardará a la estrella de portuguesa para la vuelta de semifinales. Todo análisis pasa por el próximo martes y el preparador pepinero también lo sabe.

Tampoco estará Nacho, que no se ha recuperado a tiempo de su problema muscular, y es otra de las ausencias que más está lastrando al Madrid. En esta ocasión, más si cabe, por la baja de Carvajal, que no jugará frente al equipo de su ciudad. Si no es Lucas Vázquez, el elegido en Baviera, será el canterano Achraf quién ocupe el lateral derecho.

La victoria ante los blanquiazules permitiría al Real Madrid alcanzar los 71 puntos y quedarse solo a uno del Atlético de Madrid, que juega este domingo en Vitoria. Es quizá el único aliciente liguero de los merengues, cuyas preferencias hace tiempo quedaron muy claras. El 'all in' de la temporada es para la 'Champions'.

Por su parte, el Leganés afronta el duelo con las bajas de los argentinos Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski, además del interior canario Omar Ramos, todos ellos lesionados. Sin embargo, el cuadro pepinero recupera al capitán Martín Mantovani en un partido sin grandes exigencias para el equipo del sur de Madrid.

UN PUNTO PARA LA PERMANENCIA

Un punto sería suficiente para amarrar la permanencia, pero también valdría que el Deportivo de la Coruña deje de sumar uno solo de los 12 que faltan por disputarse. El escenario es idílico para un club cuya mayor preocupación -desde hace un mes- pasa por desvelar el futuro de Asier Garitano.

Bien es cierto que el Lega no gana en Liga fuera de casa desde octubre -el gran debe de este curso- pero el objetivo en esta ocasión pasa por obtener un empate que permita cerrar la temporada y 'celebrar' el premio sobre el verde. Un éxito que de igual manera celebrarán horas después a través de la televisión. Los blanquiazules se han ganado ese derecho en la mejor temporada de sus casi 90 años de historia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Kiko Casilla; Achraf, Vallejo, Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Ceballos, Asensio; Bale y Benzema.

LEGANÉS: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Bustinza, Rico; Rubén Pérez, Gabriel, Eraso; El Zhar, Amrabat y Guerrero.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 18.30/beIN Sports.