Simeone: "Me siento mal con la expulsión ante el Arsenal"

El entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que se siente "mal" con la expulsión que sufrió en el encuentro ante el Arsenal, y expresó que tiene que mejorar, además de confirmar las bajas de Antoine Griezmann, Saúl y Jan Oblak en el partido de este domingo ante el Deportivo Alavés (16.15 horas).

"Me siento mal. No me siento bien en cuanto a esta expulsión, entiendo de que son situaciones que pueden suceder en la velocidad, que ves en el campo, y con la tranquilidad de saber que tengo que mejorar en ese aspecto y que todo lo que se pueda decir ahora no sirve de justificación porque en este caso siempre el que termina siendo expulsado no puede justificar nada de lo que quisiera justificar", aseveró.

Además, el técnico argentino confirmó que dará descanso a varios jugadores ante el Alavés. "No irá Giménez porque está suspendido, tampoco Griezmann porque considero que hizo un enorme esfuerzo el otro día; tampoco Saúl, porque viene cargado de mucho recorrido. Ellos más Oblak, que tiene una molestia, no van a estar. A partir de ahí, todos los demás que están en condiciones, iremos a terminar lo más alto posible", manifestó.

"Nosotros tenemos que pensar a lo largo de hoy qué soluciones encuentro entre los convocados para seguir siendo competitivos en LaLiga, que es lo que queremos", afirmó sobre las bajas y sus soluciones.

Simeone quiso despejar las preguntas sobre el encuentro ante el Arsenal el próximo jueves y se centró en el choque ante los jugadores de Abelardo. "Estamos pensando en el partido del Alavés, sabemos de la importancia e ilusión que despierta el partido del jueves, pero tenemos un partido difícil mañana. Vienen bien, el cambio de entrenador les hizo mucho bien, se han salvado con tranquilidad y con un juego adecuado para los jugadores que el Alavés tiene", indicó.

También elogió a la forma de jugar de los vitorianos, de los que dijo que lo hacen "muy bien, sobre todo desde la mitad de campo hacia delante, que tienen mucha velocidad". "Guidetti les ha dado un jugador que sostiene a los rápidos, para llegar por banda muy bien. Es un equipo muy competitivo, Abelardo hace un trabajo enorme, sus equipos siempre compiten muy bien y les ha salvado con tranquilidad", expresó.

El preparador de Buenos Aires también explicó qué va a decir a sus jugadores en este tramo final. "Primero, creo que de nuestra parte hay que transmitir. Venimos haciendo un esfuerzo enorme a lo largo de la temporada para seguir buscando terminar lo más arriba posible, y no será por falta de entusiasmo, de ganas de hacerlo bien e ir a buscar lo que venimos buscando toda la temporada", señaló.

"Hablamos con Costa para ver cómo estaba. Veía el jueves más la entrada de Fernando y lo que después Germán hizo con la entrada de Savic y Gabi. Mañana seguramente empezará el encuentro y veremos cómo se encuentra", concluyó.