Simeone: "Nuestro ADN es terminar lo más arriba posible"

Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado que su conjunto se enfrenta al Alavés con el reto de "seguir intentando terminar lo más arriba posible" en la Liga, porque está en el "ADN" del equipo, y armará el once con "los chicos que tienen mas fuerza" para jugar este partido.

Inamovible de la segunda posición de la tabla en las últimas 19 jornadas, el triunfo en Vitoria es una cuestión indispensable para depender de sí mismo para acabar en el campeonato en esa plaza, con el Real Madrid al acecho con cuatro puntos y un partido menos, mientras aguarda el duelo europeo del jueves contra el Arsenal.

"Está claro que lo que vamos a buscar mañana es ir a ganar el partido y a seguir intentando terminar lo más arriba posible, porque ese es nuestro ADN. Iremos en consecuencia con los chicos que creemos que tienen más fuerza para poder jugar ese partido", expresó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento de esta mañana.

"No va a ir Giménez, que está sancionado; no va a ir Griezmann, porque hizo un gran esfuerzo enorme el otro día; no va a ir Saúl, porque viene cargado de mucho recorrido que tuvo que jugar en banda, en el medio, y esos chicos más Oblak, que también tiene unas molestias en un gemelo, no van a estar", añadió el entrenador.

"A partir de ahí, todos los demás que entiendo que están en condiciones de intentar sacar adelante un partido difícil, como nos va a presentar el Alavés. Iremos a seguir buscando lo que queremos, que es terminar lo más arriba posible", insistió Simeone, que repitió varias veces esa idea a lo largo de la rueda de prensa.

Aunque a la vista esté ya el decisivo encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal, el próximo jueves en el estadio Wanda Metropolitano, Simeone enfoca al partido del Alavés. "Está de parte nuestra transmitirle (al equipo) lo que creemos", expuso el técnico en ese sentido.

"Venimos haciendo un esfuerzo enorme durante toda la temporada para seguir buscando terminar lo más arriba posible y no será por falta de entusiasmo, no será por falta de ganas de hacerlo bien para ir a buscar lo que se está trabajando en toda esta temporada", dijo.

"Estamos pensando ahora en el partido del Alavés. Sabemos de la importancia e ilusión que despierta el partido del jueves, pero tenemos un partido difícil en Vitoria, que ellos vienen bien, el cambio de entrenador (Abelardo Fernández) le hizo muy bien, les generó poder salvarse con tranquilidad y utilizando un juego apropiado para los futbolistas que tiene el Alavés", destacó.

"El Alavés viene jugando muy bien, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, tiene mucha velocidad, Guidetti le da sosten a la gente que es rápida que tiene alrededor para poder llegar sobre todo por banda muy bien y tiene un buen trabajo también en la pelota parada. Es un equipo muy competitivo. Abelardo está haciendo un trabajo enorme", analizó el entrenador sobre su rival dominical.

"Nosotros, a pensar durante el día de hoy a ver qué soluciones encuentro entre todos los convocados para, una vez más, repito, seguir siendo competitivos en la Liga, que es lo que queremos", expuso Simeone que, además de Griezmann y Saúl, tiene cuatro bajas: Jan Oblak, José María Giménez, Juanfran Torres y Filipe Luis.

Simeone cumple este sábado 48 años, trece de ellos como jugador o entrenador del equipo rojiblanco. ¿Qué significa el Atlético para él? "No tendría el espacio para poder expresar el sentimiento y creo que hay veces que las palabras nunca terminan de expresar lo que uno siente profundamente", comenzó su respuesta el técnico.

"Cuando me tocó la etapa de jugador, lo que más me gustaba cuando iba por Europa, cuando jugaba aún en el Inter y la Lazio, me decían: 'Ahí va Simeone el del Atleti'. Y siempre me quedó esa situación, aún jugando en otros equipos. Tuve la posibilidad de volver, viví momentos buenos, momentos malos, no nací en el club, pero está claro que estoy dando todo lo que tengo para que el club siga creciendo".