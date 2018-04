Pablo Machín: "El partido puede ser determinante para jugar en Europa"

Girona, 28 abr (EFE).- En la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo contra el Getafe, el entrenador del Girona, Pablo Machín, reconoció que el partido "puede ser determinante" en la lucha por clasificarse para la Liga Europa.

"No sé si me atrevo a denominarlo como una gran final, pero es lo más parecido a ello que hemos jugado hasta ahora. Y las finales no se juegan, se ganan", destacó el técnico rojiblanco.

En este sentido, Machín aseguró que el vestuario gerundense encara el partido "con ilusión". "Hemos demostrado que podemos estar a la altura de los mejores, que podemos competir en cualquier campo. Para los que venimos de Segunda división, es muy bonito", añadió el entrenador soriano, enfatizando el valor de la temporada que están completando el Girona y el Getafe, dos equipos que el año pasado competían en la categoría de plata.

En referencia al conjunto que dirige Pepe Bordalás, Machín señaló que "es un rival muy competitivo y muy difícil de doblegar" y admitió que espera "un partido trabado". "El que sepa aprovechar, más que sus virtudes, los errores del rival tendrá mucha ventaja", concluyó el técnico rojiblanco.