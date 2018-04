Valverde: "Iniesta se merece que le haga el pasillo todo el estadio"

28/04/2018 - 18:24

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó que Andrés Iniesta, que este viernes anunció su marcha del conjunto azulgrana a final de temporada, se merece "que todo el estadio le haga el pasillo", además de confesar que está "contento" en el club culé, con contrato en vigor, y fue cauto respecto a la posibilidad de ser campeón de LaLiga Santander este domingo frente al Deportivo en Riazor (20.45 horas).

"Andrés se merece que todo el estadio le haga el pasillo. Todos los homenajes que se le hagan serán merecidos, sin duda", afirmó en rueda de prensa. Sobre si ha hablado con él, Valverde manifestó que son "cuestiones internas". "Iniesta es insustituible, puedes jugar con otro jugador, pero no es lo mismo. Obliga siempre estas marchas a buscar diferentes equilibrios en el estilo del equipo, y más en el del Barça. Tenemos que buscar un juego de equilibrios", aseguró.

Cuestionado por el grado de ilusión de la plantilla por ganar LaLiga Santander, el técnico culé que es "el máximo posible". "Cuando empieza LaLiga todos estamos a la par, todos estamos a cero puntos y de lo que se trata es de llegar al final. Sabemos que el mejor de todos será el campeón, nosotros queremos ser los mejores y nos lo hemos trabajado desde el primer día, con muchas dificultades. Tenemos que dar un paso, y cuando consigues el título todo parece sencillo, pero hay muchos meses en los que lo perseguimos y tenemos mucha ilusión. Veremos si lo podemos hacer", aseveró.

"La valoración depende de cada uno, pero depende. Esas cuestiones siempre hace falta que corra el aire y que nos demos cuenta de todo esto. Las últimas Ligas no se consiguieron con mucho margen, pero no sabemos cómo será. Tener este margen no lo piensas, piensas que va a ser más ajustado. Todavía no lo hemos hecho", expresó sobre la posible valoración de la temporada.

Además, el 'Txingurri' no quiere pensar en perder el título doméstico. "Muy mal se tiene que dar, y todos lo dan por supuesto. Soy el entrenador, y si alguien tiene que ser cauto tiene que ser el entrenador. Independientemente, con los jugadores que tenemos, lo normal es pelear por todo, y es una obligación. No soy el primero, pero la base del equipo está aquí, los jugadores son extraordinarios", declaró.

Sobre el pasillo que le hará el Deportivo por ganar la Copa del Rey, Valverde aclaró que "se habla mucho de los pasillos". "Es una cuestión que decide el rival, pero ya dije que en el fondo es una especie de homenaje del propio rival a los jugadores del contrario que se ha desvirtuado. Queda una sensación extraña cuando pasa con los equipos de revanchismo. Parece que se busca más que el rival esté humillado", afirmó.

Por otra parte, Valverde no quiso hablar demasiado sobre su futuro. "Se habla durante el año y durante la temporada del entrenador, en un sentido si ganas, si pierdes, en otro. Son especulaciones, tengo contrato y estoy contento aquí", afirmó.

"Cuando vienes a un club como este, se te pone a prueba, todos nos ponemos a prueba. Hasta ahora, ha sido una experiencia extraordinaria, hemos vivido momentos muy buenos, peores, situaciones en las que hemos perdido jugadores, extradeportivas, difíciles... Todos damos pasos hacia adelante y estoy contento con cómo han ido las cosas", concluyó.