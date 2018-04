Alguacil consideró justo el triunfo ante el Athletic

San Sebastián, 28 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no puso muchos filtros a su alegría tras imponerse en su primer derbi ante el Athletic y señaló, tras el encuentro, que su equipo fue el justo vencedor en un gran partido marcado por el éxito en las acciones a balón parado.

"Para llegar a marcar en estrategia hay que hacer otras muchas cosas y en eso también hemos estado acertados. El Athletic nos ha obligado y no es fácil lo que hemos hecho, pero los jugadores lo han interpretado bien y estoy súper contento y orgulloso", declaró Imanol, que dio incluso las gracias a los que "han puesto velas para que este partido se sacara adelante", bromeó.

Tuvo que referirse a lo ocurrido la pasada jornada en casa del colista, un encuentro que puede haber comprometido las opciones de jugar en Europa tras un tramo final de liga espectacular que le deja a solo dos puntos del Sevilla, su próximo rival.

"Imanol no regala minutos y en Málaga puse la alineación que creí iba a sacar puntos allí. No nos faltó actitud, estoy orgulloso del partido de hoy y también salí orgulloso de La Rosaleda porque puse un once capacitado para haber ganado aquel encuentro", recordó Imanol.

No quiso profundizar en esas opciones europeas que puede tener ahora su equipo, pidió ir "partido a partido" y viajar a Sevilla con "intención de ganar", resultado que en todo caso sería "una consecuencia al trabajo y al acierto que tengamos allí".

Imanol dijo haber "disfrutado y también sufrido" en un partido especial para él, sobre todo cuando su rival acortó distancias y se metió en el partido al final de la segunda parte, comprometiendo un resultado que calificó de "corto" y que le hizo sufrir "hasta el pitido final".