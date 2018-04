Rubén Pérez: "Hemos competido bien y merecimos más en la segunda parte"

Madrid, 28 abr (EFE).- El jugador del Leganés Rubén Pérez lamentó que el buen trabajo realizado, especialmente en la segunda parte, quedara sin premio, en el duelo ante el Real Madrid disputado en el estadio Santiago Bernabeu.

"No es fácil jugar en este estadio. Y hemos competido bien ante un gran equipo que marca diferencias porque en cualquier jugada puntual te puede hacer gol", relató en beIN Sports el futbolista del Leganés.

"Ya en la primera parte tuvimos alguna ocasión pero en la segunda, sobre todo, estuvimos cerca y yo creo que merecimos algo más", insistió.

El Leganés todavía está a un punto para certificar, matemáticamente, la permanencia. "Queremos salvarnos por méritos propios y no porque el Barcelona gane el domingo al Deportivo. Queremos sacar los puntos nosotros mismos", añadió.

Sobre el primer gol del Real Madrid y las protestas al final del partido, Rubén Pérez explicó que "era el tiempo añadido y estábamos cerca del área. Podía haber dejado jugar. En el primer gol el línea se quedó quieto y el árbitro no sabía qué pitar. No sabíamos si era legal o no", concluyó.