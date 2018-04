Zidane: "El martes tenemos el partido del año"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, centró toda la atención en el choque frente al Bayern de Múnich del próximo martes al asegurar que es "el partido del año" y pidió a los suyos, incluida la afición merengue, estar "más fuertes que nunca" para conseguir el objetivo de llegar a la final de Kiev.

"No creo que el Bayern tenga complejos del Madrid. Ellos van a venir sin complejos. Lo que pido a toda la gente es que esté con nosotros porque los jugadores lo van a necesitar. La gente tiene que estar como nunca en el estadio. Ellos saben lo que nos jugamos. Siempre han estado detrás del equipo y vamos a pedirle que esté más que nunca. El martes tenemos el partido del año", indicó.

"No sé si nos sirve o no la experiencia del año pasado, pero sabemos que lo tenemos que hacer es un partido enorme en todo el sentido de la palabra. Hay que estar como nunca hemos estado este año para pasar de ronda. Tenemos una determinación que nunca hemos tenido. Vamos a darlo todo y a intentar como siempre llegar a la final", insistió el técnico francés, que reconoció su "enfado" pese a ganar al Leganés este sábado (2-1).

"Hoy estuve enfadado conmigo mismo por algunas cosas. Como estoy cerca del campo os parece que es contra los jugadores, pero es al revés. Estoy muy contento de mi plantilla y de su actitud porque son jugadores que no tienen minutos. La actitud ha sido ejemplar. Es verdad que en la primera parte estuvieron fenomenal y en la segunda peor, pero estaba previsto", añadió.

Además, Zidane reconoció que pese a la buena temporada en Europa "no" pueden estar contentos con lo que han hecho en Liga. "Nosotros no podemos estar contentos de lo que hicimos en la liga en general. Volvemos un poco mejor en algunas fases, pero son momentos que hay que aceptar en una temporada", añadió el galo, que no confirmó si Lucas Vázquez jugará de lateral derecho ante el Bayern, ni si Bale tendrá minutos.

Por último, Zidane dijo que con Achraf "no ha pasado nada" para perder cierto protagonismo y afirmó que son "decisiones". "Es un jugador muy joven, es su primer año con un primer equipo y tenemos que ir despacio con él", sentenció antes de elogiar el partido de Ceballos. "Estoy contento con su actuación porque ha hecho un buen partido, es uno como los demás, no ha tenido muchos minutos e incluso ha estado muchas veces desconvocado. Pero cuando están todos bien es complicado tener que elegir", finalizó.