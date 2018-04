(Crónica) Movistar Inter, campeón de la liga regular y Navarra cierra los 'playoff'

28/04/2018 - 22:16

El Movistar Inter cerró como campeón la liga regular después de vencer (5-3) al Levante UD FS con un doblete de Ricardinho, mientras que Aspil Vidal Ribera Navarra se adjudicó la última plaza de entrada en 'playoffs' a pesar de perder ante el Jaén Paraíso Interior, y el FC Barcelona Lassa certificó su segunda plaza con una goleada (4-7) sobre el Gran Canaria FS.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

De esta forma los emparejamientos para los play-off por el título en Primera División, al mejor de tres salvo la final que será al mejor de cinco, que comenzarán el 12 de mayo, serán Movistar Inter - Aspil Vidal Ribera Navarra, FC Barcelona Lassa - Ríos Renovables Zaragoza, ElPozo Murcia - Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior - CA Osasuna Magna.

El Movistar Inter consiguió esa primera plaza después de conquistar la UEFA Futsal Cup eliminando al Barelona en las semifinales y al Sporting de Portugal en la final (5-2). Los de Jesús Velasco terminaron por quinto año consecutivo como líderes de Primera tras 30 jornadas.

En el pabellón Jorge Garbajosa, los de Torrejón se encomendaron a Ricardinho para mantener su primera posición. El portugués marcó un doblete al inicio del partido para romper el empate, pero su futuro sigue en aire después de que esta semana saltaran las alarmas por una posible oferta del Sporting de Portugal. Por su parte, el Levante, que no se jugaba nada, acabó la temporada décimo con 31 puntos.

En la pelea por la última plaza para los 'playoffs', el Aspil Vidal Ribera Navarra mantuvo su octava posición de entrada a pesar de caer ante el Jaén Paraíso Interior que es cuarto, gracias a la derrota (3-2) del Plástico Romero Cartagena, que se queda noveno, contra el Palma Futsal que mantuvo su sexto puesto.

Por otro lado, el Barcelona goleó al Gran Canaria en el estadio Juan Vega Mateos con Sergio Lozano y Leo Santana como protagonistas, ya que con sus dobletes rompieron al igualada en el marcador en dos ocasiones. Los de Andreu Plaza peleaban por mantener su segunda plaza o asaltar la primera posición, pero con la victoria de ElPozo e Inter, los azulgranas acaban este año como subcampeones.

En cambio, para los de Suso Méndez este encuentro sirvió de despedida de la máxima categoría. Los canarios finalizan la temporada como colistas con solo 10 puntos y un balance total de tres victorias, un empate y 26 derrotas.

ElPozo Murcia se llevó los tres puntos ante el Naturpellet Segovia, que no se jugaba nada y que mantiene la categoría, con una goleada que no le dio la segunda plaza a los murcianos ya que los culés no fallaron en su visita a Gran Canaria. El equipo de Duda terminó la liga tercero con 68 puntos.

Otros partidos que se jugaron en esta última jornada de la liga regular fueron el empate (2-2) entre el CA Osasuna Magan y el O Parrulo Ferrol, la victoria (3-5) del Ríos Renovables Zaragoza sobre el Catgas Energía y el reparto de puntos (2-2) entre el Santiago Futsal, que ya está descendido, y el Peñíscola RehabMedic.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 30.

-SÁBADO.

Movistar Inter - Levante UD FS 5-3.

Gran Canaria FS - FC Barcelona Lassa 4-7.

Naturpellet Segovia - ElPozo Murcia 4-9.

Aspil Vidal Ribera Navarra - Jaén Paraíso Interior 1-4.

CA Osasuna Magna - O Parrulo Ferrol 2-2.

Catgas Energía - Ríos Renovables Zaragoza 3-5.

Palma Futsal - Plástico Romero Cartagena3-2.

Santiago Futsal - Peñíscola RehabMedic 2-2.

--CLASIFICACIÓN

PTPJPGPE PPGF GC.

1 Movistar Inter FS 7130225 313764.

2 FC Barcelona Lassa7030224 414966.

3 ElPozo Murcia 6830215 413170.

4 Jaén Paraíso Interior6430204 611969.

5 CA Osasuna Magna 6230195 612388.

6 Palma Futsal46301371094 77.

7 Ríos Renovables Zaragoza45301361196110.

8 Aspil Vidal Ribera Navarra 40301171280 91.

9 Plast. Romero Cartagena 393011613107 111.

10 Levante UD FS 3130 8715104 111.

11 Naturpellet Segovia 3130 871594142.

12 Catgas Energía 2930 851790108.

13 Peñíscola RehabMedic 2630 681667 92.

14 O Parrulo Ferrol 2430 661880116.

15 Santiago Futsal1930 471984121.

16 Gran Canaria FS1030 312666185.