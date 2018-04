Brasanac: "Estoy contento con cómo hemos jugado la segunda parte"

Madrid, 28 abr (EFE).- Darko Brasanac, centrocampista del Leganés y autor del tanto de su equipo en la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, se mostró contento por la actitud de los blanquiazules en la segunda mitad pese a empezar esta perdiendo por 2-0.

"Hemos recibido gol en los primeros minutos y en los últimos segundos de la primera parte. Eso es difícil y por eso estoy contento con cómo hemos jugado la segunda parte perdiendo 2-0. Hemos luchado hasta el final", declaró en zona mixta.

Sobre la expulsión de su compañero Gabriel Pires, dijo: "Estaba un poco enfadado pero ya está mejor. Es normal, estábamos todos un poco nerviosos. No hay nada más que decir. Pasa en muchos partidos con muchos jugadores. No es raro y no será ni la primera ni la última vez que pase esto".

Además no considera que goles como el de hoy le ayuden para jugar el Mundial con Serbia: "No creo. Hace mucho tiempo que no voy con la selección, no he hablado con nadie desde hace mucho tiempo. No sé si alguien ve partidos o no pero no creo. Aún así conozco a muchos futbolistas, con muchos he jugado, y si no voy veré los partidos y estaré con la selección".