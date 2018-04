Unzue: "Ha sido demasiado castigo"

Vila-real (Castellón) 28 abr (EFE).- El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzue, señaló tras la derrota de su equipo ante el Villarreal por 4-1, que considera que el resultado final fue demasiado castigo para los méritos contraídos por su equipo.

"Creo que por el partido que hemos hecho ha sido demasiado castigo, el equipo no ha merecido un resultado tan abultado, pero ellos han estado muy acertados", indicó.

"Los fallos en las áreas nos han complicado. El primer gol nos ha hecho mucho daño, pero a pesar de ello hemos reaccionado y hemos empatado. Pero sus dos goles en tan poco tiempo han sido un mazazo, ya en la segunda parte lo hemos dejado todo y nos ha faltado acierto. Hemos generado ocasiones, pero ellos han tenido mucho más acierto", prosiguió.

Tras esta derrota se reducen las opciones del Celta para jugar competición europea la próxima temporada, aunque el técnico apuntó que "evidentemente Europa está más complicada, pero matemáticamente no está acabada y no lo vamos a dejar hasta el final. Vamos a pelear hasta que queden opciones de poder lograrlo".

Por último, no quiso valorar la actuación arbitral y señaló que "de los árbitros no me gusta hablar, pero es verdad que parecen jugadas importantes, aunque en esto todos nos equivocamos".