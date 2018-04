Calleja: Estos tres puntos nos acercan a Europa y nos dan confianza

Vila-real (Castellón) 28 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló tras la victoria ante el Celta por 4-1, que este triunfo le da confianza al equipo en su lucha por jugar la próxima temporada en competición europea.

"Estos tres puntos nos acercan y nos ayudan, nos dan confianza y nos hacen seguir en la línea de los últimos partidos. Y además nos dan confianza para jugar con el Valencia, que será un partido clave", aseguró.

Sobre el desarrollo del encuentro, comentó que "hemos acertado de cara a portería, hemos visto un gran partido, con alternativas para los dos equipos. Hemos sabido leer los espacios y salir a la contra, con un Carlos Bacca espectacular. En la segunda parte hemos controlado mejor".

"El partido ha comenzado loco, ha habido dominio alterno, con un rival que nos ha complicado mucho y lo sabíamos. Pero hemos estado acertados arriba, pudimos marcar más goles, por lo que creo que es un resultado justo", agregó.

Sobre la polémica arbitral en algunas acciones claves del partido explicó que "del árbitro intento hablar poco, desde mi posición no lo he visto, pero me dicen que puede ser penalti. El fuera de juego no lo he visto. Unas veces te dan, otras te quitan".

Por último, se refirió al cambio de sistema táctico deº los últimos partido al señalar que "estamos bien y cómodos con este sistema y lo hemos estado con otros. Esa es la línea, debemos seguir trabajando y dependiendo del momento optar por un sistema o por otro. Creo más en las ideas, que en los sistemas", finalizó.