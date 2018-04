Castro, sobre Montella: "Es un señor y sólo puedo estar agradecido con él"

29/04/2018 - 13:27

El presidente del Sevilla, José Castro, aprovechó la presentación de Joaquín Caparrós como nuevo técnico hispalense para agradecer al italiano Vincenzo Montella, recientemente destituido como entrenador del primer equipo y al que calificó como "un señor", el trabajo realizado con el cuadro sevillista.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Las cosas son como son; Montella llegó en Navidad, ordenó el equipo, fue a más, llegó a cuartos de 'Champions' y a la final de Copa y sólo podemos estar agradecidos con alguien que ha sido un señor y que entendió perfectamente la situación. Estaba apenado por no conseguir el objetivo. Solo puedo estar agradecido con él", indicó el mandatario en sala de prensa.

Sobre el nuevo técnico, Castro declaró que Caparrós es la persona "idónea". "La realidad es que no llegaban los resultados. Pensamos que íbamos a ganar en el Ciutat de València y no fue así. Con Caparrós hablamos desde hace un tiempo con la intención de que estuviese en la entidad, a partir de la reestructuración deportiva en la que ya trabajamos, y quién mejor que Joaquín Caparrós, que es la persona idónea para ello", manifestó el presidente.

Además, quiso dejar claro que el nuevo entrenador sevillista no va a cobrar nada. "De dinero no quiere saber nada, no quiere cobrar por estos cuatro partidos", expresó.

Sobre la posibilidad de que Caparrós siga como entrenador después de terminar la temporada, Castro no quiso adelantarse. "Hablamos de los cuatro partidos, y ha hablado de la fábrica. Después, dentro de esa reestructuración, tendrá ese lugar que acordemos y con el que esté más cómodo en el que pueda volcar su experiencia", finalizó.