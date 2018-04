Montella se despide del Sevilla: "Ha sido una experiencia corta pero muy intensa"

29/04/2018 - 14:35

El ya exentrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, se despidió del club nervionense y alabó a la afición, "que estuvo grandiosa", además de asegurar que su estancia en la entidad fue "una experiencia corta pero muy intensa", y dio las gracias tanto al club como al presidente por la oportunidad.

"Me quiero despedir de la afición, que ha estado grandiosa, de los jugadores que tanto han hecho para mí esta temporada, con un esfuerzo enorme. Me quiero despedir también de todas las personas que trabajan en el club y de los que no me he podido despedir", afirmó en los medios oficiales del Sevilla.

Montella aprovechó para "dar las gracias a todos". "Al club, al presidente... Para mí ha sido una experiencia corta pero muy intensa, hemos hecho historia para el Sevilla. Estoy orgulloso de haber sido entrenador de este club", comentó.

"Lo siento mucho por los últimos momentos. Puedo decir que he trabajado con fuerza, con entusiasmo, con ganas, y deseo de corazón que el Sevilla pueda entrar en la Europa League y por eso pido a la afición que apoye, que esté cerca de los jugadores en los últimos cuatro partidos, porque lo necesitan", confesó.

"Al final todo el esfuerzo que hicimos en 'Champions' y la Copa del Rey lo hemos pagado en LaLiga. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré", concluyó.