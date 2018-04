Machín: "Me voy satisfecho, seguimos ilusionados con la pelea por Europa"

Getafe (Madrid), 29 abr (EFE).- Pablo Machín, entrenador del Girona, aseguró este domingo en rueda de prensa, tras empatar 1-1 ante el Getafe, que su equipo se marchó "ilusionado" del Coliseum Alfonso Pérez porque sigue inmerso en la pelea por participar en la próxima edición de la Liga Europa.

El conjunto catalán se mantiene cerca de la séptima plaza. Está empatado con el Sevilla (tiene un partido menos) y sólo un punto por debajo del Getafe, que actualmente, si la Liga acabase en estos momentos, podría viajar por el continente la próxima temporada. Por eso, Machín se mostró satisfecho tras el choque ante el cuadro madrileño.

"Siempre que sumamos es ganar puntos. Normalmente, con un jugador más parece que tienes la obligación de conseguir la victoria. Si hay un equipo que domina jugar con uno menos, es el Getafe. Ya han sido capaces de aguantar otras veces. Siempre soy positivo, este campo es muy difícil. Si no te pones a su nivel de intensidad te comen y me voy satisfecho con el punto que nos permite seguir ilusionados con la pelea por Europa", dijo.

Cuestionado por si el árbitro Alejadro Hernández Hernández acertó en la expulsión del uruguayo del Getafe Damián Suárez, recordó que pitar un encuentro siempre es "súper complicado" y más en un partido en el que dos equipos se jugaban el sueño europeo.

"Habrá visto muy claro que hubo agresión para pitar penalti y expulsión. Yo en el campo estoy lejos y no sé lo que es. En la segunda parte pita otro penalti que si no lo pita no pasa nada. Debemos centrarnos más en el juego y menos en el árbitro, que hace una labor ingrata y necesaria", declaró.

Respecto al gol del Getafe, obra del senegalés Amath Ndiaye, reconoció que sus jugadores pudieron hacer algo más, aunque dejó claro que por el tipo de jugada en la que acertó el futbolista africano, "siempre pueden pasar".

Respecto a los siguientes compromisos del Girona, Machín declaró que el siguiente encuentro siempre es "el más importante". En este caso, se enfrentará al Eibar y su idea es "competir bien" y pensar que llegará la "victoria".

"Es muy meritorio que un equipo como nosotros estemos peleando por entrar en Europa. Es para estar todos muy contentos", agregó.

Por último, preguntado por si el empate ante el Getafe fue justo, declaró que ganar un encuentro no depende de los "merecimientos" de uno y otro, sino de marcar goles:

"En este caso, hemos hecho uno cada uno. El resultado es lo más justo que hay en el fútbol y es lo que cuenta. El Getafe ha competido muy bien, han tenido en el penalti y quizá piensen que merecieron más", culminó.