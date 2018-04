Bordalás: "Hoy no hemos sido beneficiados y no me refiero al penalti"

Getafe (Madrid), 29 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este domingo en rueda de prensa, después de empatar 1-1 ante el Girona, que sus jugadores no fueron beneficiados por el árbitro en las acciones generales del encuentro.

El técnico alicantino se mostró contrariado por varios calificativos que a lo largo de la temporada ha recibido su equipo. Entre ellos, los más significativos, y por los que dijo no estar nada de acuerdo, son la agresividad de sus jugadores y la tendencia a perder tiempo.

Después del encuentro ante el Girona, en el que su jugador Damián Suárez fue expulsado, Christian Stuani marcó de penalti para el cuadro catalán, Jorge Molina falló otro para el Getafe y hubo hasta diez cartulinas amarillas entre ambos bandos, Bordalás lamentó el tratamiento que recibe el Getafe por su forma de jugar.

"Llevo con resignación fallar penaltis (hasta seis esta temporada). No puedes hacer nada más que recuperar el ánimo. Nos han pitado muchos y eso quiere decir que somos un equipo ofensivo que pisa el área contraria en contra de lo que algunos se empeñan, en etiquetarnos de equipo defensivo", declaró.

"Me ha llamado la atención que en el minuto diez el árbitro le pidiera a Guaita que sacara deprisa. Cuando dices una mentira tantas veces se la acaban creyendo hasta los árbitros. No he conocido a un equipo que vaya ganando y saque rápido. Ni el Barça. Eso es lo normal", comentó.

"Nos hubiese gustado sumar los tres puntos, pero estamos ahí a pesar de las numerosas bajas. Competimos bien. Olivera y Cabrera acabaron lesionados de gravedad ante el Eibar la semana pasada cuando nos acusaban de fingir. El equipo sigue compitiendo y dando la cara. Es para estar orgullosos de este equipo. Estamos haciendo una gran campaña y lo de hoy tiene mucho mérito", añadió.

Cuestionado por si al Getafe no le miden con el mismo rasero que a otros equipos, declaró no saber si eso es así pero recordó que "los comentarios" habitualmente "están ahí" a la vez que ofreció un dato sobre Christian Stuani.

"En el partido de ida hizo trece faltas y se fue del partido sin ver la amarilla. Hoy ha pasado lo mismo y creo que no se sanciona de la misma manera", explicó.

Además, preguntado por si sabe de dónde cree que viene esa corriente de opinión contraria al estilo del Getafe, manifestó que, curiosamente, siempre aparece cuando los rivales pierden el partido, mientras que cuando ganan, "nadie dice nada".

"No se puede hacer nada. Debemos seguir trabajando con honestidad y profesionalidad. Hoy no hemos sido beneficiados y no me refiero al penalti. Tenemos que seguir demostrando que el Getafe está donde está por su juego y porque compite muy bien", señaló.

Sobre el partido contra el Girona, comentó que tiene la sensación de que el Getafe perdió dos puntos a pesar de la expulsión de Damián Suárez y del penalti en contra que transformó Stuani.

"Fuimos muy superiores en el primer tiempo, que fue fantástico. Hicimos el gol y tuvimos el partido controlado hasta la jugada de la expulsión. Hubo un forcejeo y Damián soltó el brazo. Pita penalti y expulsión y te vas al descanso 1-1 y con uno menos tras haber sido muy superiores", dijo.

"Fue un golpe muy duro, pero creo que interpretamos bien el segundo tiempo y la mala suerte nos privó de haber ganado los tres puntos. Felicitar a nuestros jugadores que lo han dado todo. Es una pena que errar un penalti nos prive de la victoria otra vez", agregó.

Respecto a las bajas del Getafe para el choque ante Las Palmas, que entre sanciones y lesiones pueden alcanzar las diez, dijo que está tranquilo y bromeó al decir que si hace falta, jugaría él.

"No suelo quejarme de esas cosas. Esto es fútbol y si no tenemos del primer equipo, jugaremos con chavales del filial", concluyó.