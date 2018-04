Crónica del Alavés - Atlético de Madrid, 0-1

29/04/2018 - 18:29

El Atlético sobrevive a penalti limpio Los de Simeone vencen en Vitoria antes de buscar la final de Liga Europa ante el Arsenal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid se ha impuesto al Deportivo Alavés (0-1) en la trigésimo quinta jornada de LaLiga Santander, en un encuentro marcado por los dos penaltis, cometidos ambos por Wakaso, que tuvieron los de Diego Pablo Simeone, uno fallado por Fernando Torres, y otro anotado por Kevin Gameiro.

Tras el encuentro ante el Arsenal, en el que dejaron la eliminatoria por la final de la Liga Europa abierta, Simeone decidió dar descanso a Griezmann y Saúl, yendo a Vitoria con bajas pero un once bastante reconocible. El Atlético manejó el encuentro sin pensar en la vuelta ante los ingleses, con la final de Lyon en juego tras el 1-1 de la ida, para mantener la lucha por la segunda plaza.

El Alavés, ya salvado, no se jugaba nada, pero no se lo iba a poner fácil al Atlético. El equipo dirigido por Abelardo saltó al terreno de juego con más intensidad, pero sus llegadas no generaban inquietud al argentino Werner, sustituto de Oblak este domingo por la ausencia del esloveno, con molestias en el gemelo.

El cuadro de la capital fue cogiendo temperatura a medida que iba avanzando la primera parte y comenzó a aproximarse a la portería defendida por Sivera. Vitolo, uno de los más activos, comenzó a mandar balones al área del Alavés, pero sin demasiada fortuna.

Una de las ocasiones más claras fue para Thomas, que llegando al ecuador de la primera parte, pudo adelantar a su equipo en el marcador, pero disparo se fue alto. A pesar del dominio que estaba realizando, el Atlético no encontraba el premio del gol, incapaz de dar opciones a Diego Costa en su regreso tras lesión.

ASEDIO Y CARA Y CRUZ EN LOS PENALTIS COLCHONEROS

Tras el paso por los vestuarios, el Atlético siguió volcado en la portería contraria. La presión rojiblanca aumentó y el cuadro blanquiazul siguió con su estrategia: ordenados atrás para intentar hacer daño a base de contragolpes. Vitolo volvió a tener mucho peligro en dos ocasiones seguidas.

A pesar del control colchonero, el Alavés también pudo adelantarse en el marcador con un disparo de Guidetti que detuvo 'in extremis' Werner. A poco más de veinte minutos para el final, Vitolo fue derribado en el área. Pacheco estuvo atento y detuvo la pena máxima a Fernando Torres, manteniendo el empate en el electrónico. Sin embargo, el árbitro pitó de nuevo los 11 metros por mano de Wakaso.

Ya en el segundo lanzamiento, Gameiro puso el primer gol del Atlético de Madrid en el encuentro en el 77'. El francés, que salió en la segunda parte, sustituyó a Torres en la pena máxima y anotó el único tanto del encuentro para un Atlético, que se queda muy cerca de certificar la segunda posición de LaLiga Santander.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ALAVÉS, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ALAVÉS: Sivera (Pacheco, min.62); Alexis, Laguardia, Maripán, Diéguez; Wakaso (Manu García, min.79), Pedraza, Pina, Sobrino; Munir y Guidetti (Ibai Gómez, min.71).

ATLÉTICO DE MADRID: Werner; Thomas, Vrsaljko, Savic, Lucas; Correa, Gabi, Koke (Godín, min.61), Vitolo; Fernando Torres y Diego Costa (Gameiro, min.61).

--GOLES:

0 - 1, min.77, Gameiro.

--ÁRBITRO: Fernández-Borbalán (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Laguardia (min.18), Wakaso (min.77), Sobrino (min.45) y Pedraza (min.20) por parte del Alavés. Y a Lucas (min.34), Gabi (min.68), Fernando Torres (min.90) y Diego Costa (min.45) en el Atlético. Expulsó a Correa (min.95) por doble amarilla en el Atlético.

--ESTADIO: Mendizorroza, 18.944 espectadores.