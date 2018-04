Abelardo: "Espero y deseo quedarme aquí, las cosas van por buen camino"

29/04/2018 - 19:13

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, confirmó en rueda de prensa que su renovación va "por buen camino", que está "contento" en Vitoria, y que espera y desea quedarse en Vitoria, tras conseguir el objetivo de la salvación, y a pesar de la derrota ante el Atlético de Madrid este domingo en la jornada 35 de LaLiga Santander.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Nos hemos acercado porque era el partido después de conseguir el objetivo. Es tremendo cómo nos anima el fondo, que coree mi nombre y emociona cuando sientes el cariño de la gente. Espero y deseo quedarme aquí y las cosas van por buen camino", afirmó en rueda de prensa.

Sobre la ampliación de su contrato, el técnico confesó que "hay un interés". "Todo va bien, estoy tranquilo, contento y cuando dos partes quieren que se llegue a un acuerdo, llegará. Espero poder quedarme aquí", confesó.

Abelardo analizó la derrota (0-1) ante los rojiblancos. "El Atlético llevó el peso y nosotros tuvimos opciones a la contra. Tuvimos una ocasión al principio muy clara de Munir. En el segundo tiempo hubo dominio del Atlético, pero hemos tenido dos ocasiones muy claras. La pena, la lesión de Siveira, que trabajó todo el año mucho. Estaba como loco por ponerlo y ha sido una pena, esperamos tenerlo pronto", indicó.

"Creo que el equipo es lo que ha sido hoy. Competitivo, hemos jugado contra el segundo, un equipazo, que a pesar de las bajas puede aspirar a todo. El Atleti concede poco, pero la reacción ha sido positiva, pero lo peor ha sido el resultado", expresó.

Sobre los dos penaltis cometidos por Wakaso, el asturiano salió en defensa de su jugador. "No hay que quedarse solo con eso, con lo negativo. Wakaso ha hecho buen partido, pero no ha tenido suerte. No hay que hablar mucho con el jugador, porque sabe si lo ha hecho bien o mal, pero estoy muy contento con su rendimiento en el resto del partido", finalizó.