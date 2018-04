Jordi Alba, su dardo a la directiva del Barça tras ganar el doblete y su mensaje para Florentino Pérez

"Es una vergüenza que se dude de Valverde", dijo el defensa

Sobre el pasillo del Madrid: "Seguro que nosotros lo habríamos hecho"

"La orden de no hacer pasillo seguro que viene de arriba", insistió

Jordi Alba celebra el título de Liga conquistado frente al Deportivo de la Coruña. Imagen: EFE

El FC Barcelona se proclamó ayer campeón de Liga (la 25ª de la historia blaugrana, sólo ya a siete del Real Madrid) tras ganar 2-4 al Deportivo de la Coruña en Riazor. Un trofeo en el que los culés, a falta de cuatro jornada, aún no han perdido ni un sólo partido. Sólo el borrón de la Champions empaña este trofeo al que acompaña la Copa y que tiene en Ernesto Valverde a uno de sus grandes actores. Aunque la directiva del Barça dudara de él. Algo que a muchos blaugrana les chirría. También a Jordi Alba.

Al lateral izquierdo de Hospitalet (para él es su cuarta Liga) se le preguntó en zona mixta de Riazor qué le parecía que se hubiera dudado de Valverde. Sin citar a la directiva, pero con ella en el recuerdo (el día de la final de Copa se filtró que el técnico se jugaba el puesto de no vencerla), Alba lanzó un mensaje claro sobre aquellos que dudan del entrenador.

"Para mí es una vergüenza [que se dude de Valverde]. Somos los jugadores los que tenemos que dar la cara. Al final, todos nos equivocamos, pero este título se lo merece él más que nadie. Ha gestionado el vestuario a la perfección, es el sexto entrenador que logra un doblete. Es un gran entrenador. Todos estamos con él", insistió el catalán.

Un Jordi Alba que también tuvo tiempo de lanzar un mensaje al Real Madrid y sus directivos. De nuevo sin nombrarlo, el defensa se refirió indirectamente a Florentino Pérez al ser cuestionado por el 'no pasillo' que el Real Madrid le hará en el clásico de este sábado.

"No es una decisión que podamos tomar nosotros. Al final, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Cada uno tiene respeto a quien quiere. Seguro que el Barça lo haría. En su día se dijo que no lo hicimos. Para nada. Esa competición no la jugábamos. Seguro que, como muchas veces, el Barça lo habría hecho. El Barcelona hace muchos años lo hizo en el Bernabéu. La gente que no quiere hacerlo, seguro que [la orden] viene de arriba, no porque ellos [los jugadores del Real Madrid] no quieran", dijo en clara referencia a la directiva y quizá también a Zidane, quien se hizo el encargado de anunciar que no habría pasillo al eterno rival.

Sobre la decepción de la Champions Alba también quiso dar perspectiva al tropiezo en Roma. El título de Liga, dice, no puede empeñarse por un mal día.

"Hay que estar muy contentos. Ahora no se le da valor a un doblete. Pero es muy difícil. Puedes caer en Champions. De la manera que caímos no fue la mejor. Y la gente lo lleva por dentro. Así es el fútbol. Pero un doblete... ¡joder! Todo el mundo lo firmaría", comentó de forma gráfica.

"Hemos partido dos partidos en toda la temporada. Lástima que fue el día menos pensado para todos. Ellos [por la Roma] fueron mejores y ya está. Pero que un doblete se ha conseguido sólo ocho veces en la historia del Barça. Y el Barça tiene muchos años", concluyó su intervención.