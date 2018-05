El segundo regreso de Heynckes, el hombre que cerró un ciclo perdedor

Madrid, 30 abr (EFE).- Jupp Heynckes regresará al estadio Santiago Bernabéu por segunda vez desde que en 1998 cerró el ciclo perdedor más largo de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa. Al frente del Bayern Múnich, un hombre clave en la historia del club blanco volverá a sentarse en el banquillo del Bernabéu.

Tal vez, con el paso de los años el mérito del técnico alemán en la entidad madridista tenga más peso que en la actualidad. Nunca recibió un homenaje ni es muy recordado por su trabajo en una campaña complicada para el Real Madrid, la 1997/98, que culminó con éxito gracias a un hombre que se marchó una semana después de ganar un título muy deseado.

Él fue el culpable de que el Real Madrid levantara la Copa de Europa tras ganar al Juventus en la final disputada en Amsterdam el 20 de mayo de 1998. Hasta el instante en el que Manolo Sanchís levantó el máximo trofeo continental, habían pasado 32 años desde que Paco Gento alzara el de 1966 después de vencer en Bruselas al Partizan.

Casi todos los focos los acaparó Pedja Mijatovic, autor de un gol que pasó a la posteridad. No por su belleza, pero sí por su importancia. Con su tanto al Juventus, el delantero del Real Madrid entró en la lista de leyendas madridistas que pueden presumir de haber conseguido inscribir su nombre en la leyenda blanca.

¿Pero qué fue del director de la orquesta de un Titanic que parecía hundirse? Heynckes, a los ocho días de ganar la deseada séptima Copa de Europa, se marchó del Real Madrid. La temporada, en la que acabó cuarto en la Liga, fue nefasta, pero la victoria en Amsterdam salvó el curso.

El técnico alemán se vio superado por un vestuario complicado, lleno de gallos, como diría después el presidente Lorenzo Sanz en aquel momento. Y, en su despedida ante los medios, auguró a su sucesor momentos difíciles.

"He estado cuatro meses trabajando en unas condiciones en las que ningún entrenador hubiera podido hacer nada. Mi actitud en este tiempo ha sido correcta y sólo lo he podido superar gracias a mi experiencia de 30 años en el fútbol. En este sentido, casi considero lógico que no continúe al frente del equipo", dijo un 29 de mayo de 1998 ante los medios.

Heynckes se marchó criticando a los directivos del Real Madrid, a los que acusó de filtrar conversaciones privadas a la prensa, pero también tuvo buenas palabras para Raúl, un jugador "impresionante", Redondo, "el mejor futbolista del Real Madrid" y Fernando Sanz, el hijo del presidente con quien no contó en un tramo del curso y a quien dio la titularidad en la final de Amsterdam.

"Cada uno dice lo que piensa a los periodistas. Amo mi profesión, es mi pasión, y antes del partido contra el Juventus estudié sus vídeos durante diez días. Otros se empeñan en hablar todos los días y no saben de fútbol. Ese es su problema. El próximo entrenador del Real Madrid lo va a tener muy difícil", añadió Heynckes aquel 29 de mayo.

Después, rechazó la propuesta de Lorenzo Sanz, que quiso mantenerle en el club como director deportivo y escuchó como su ex presidente, ese mismo día, afirmó que el "entorno" pudo con Heynckes, a quien definió como una persona "demasiado buena".

"No quiero decir que le haya venido grande el Real Madrid, pero ha querido pasar de la dictadura de (Fabio) Capello y no ha encontrado la llave para controlar a la plantilla", añadió.

Heynckes dijo adiós sin pena ni gloria y tuvo una oportunidad de regresar al Bernabéu 14 años después, al frente del Bayern en el curso 2011/12, en semifinales de la Liga de Campeones. Su venganza fue tranquila pero efectiva. Fue derrotado 2-1 en el que fue su estadio, pero se clasificó para la final en los penaltis que luego perdió contra el Chelsea.

No hubo ningún homenaje para el entrenador alemán. Apenas algunas buenas palabras de alguno de sus ex jugadores, como Sanchís, que dijo que fue "clave" en la consecución de la séptima Copa de Europa. Heynckes no es Iniesta, aplaudido en casi todos los estadios de España. En esos momentos, era el entrenador que podía eliminar en semifinales al Real Madrid de José Mourinho, como así ocurrió.

Después, aún estaría otra temporada más en el Bayern y tuvo tiempo de ganar la Liga de Campeones, la Bundesliga y la Copa. Entonces, decidió retirarse para llevar una vida tranquila con su mujer. El fútbol, pasó a mejor vida y el recuerdo del Real Madrid quedó atrás.

Pero el mundo da muchas vueltas y, de forma inesperada, volvió a coger las riendas del Bayern en octubre de 2017 con 72 años. No pudo decir que no porque el club alemán era en esos momentos un "asunto de corazón" para él. Sustituyó a Carlo Ancelotti en el cargo y ahora, sólo el Real Madrid puede frenar otro triplete.

El destino ha querido que vuelva por segunda vez al Bernabéu y tiene que remontar el 1-2 del choque de ida para llegar a la final de Kiev. Ya tuvo su dulce venganza tras salir por la puerta de atrás del club en 1998 y ahora afronta la segunda.

Pero Heynckes, que cerró un ciclo perdedor del Real Madrid como ingeniero de la Séptima, seguro que es consciente del reconocimiento, eso sí, silencioso, que le guardan los aficionados blancos. Seguro que el técnico alemán no quiere ruido hacia su figura ni alabanzas. Él sabe que muchos están agradecidos con aquel trabajo que hizo y con el que se puede decir que "con Heynckes empezó todo".

Juan José Lahuerta