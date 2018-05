Sergio Ramos: "¿El doblete? Ganar la Champions puede que sea incluso un poco más que el doblete"

El capitán avisa al Bayern: "La historia está ahí, quien dude, que la mire"

Sobre el pasillo: "Lo que diga Zizou va a misa; lo del pasillo es algo menor"

Al Real Madrid le brillan los ojos. Mañana vuelve la Champions. Vuelve su torneo. Ése que muta a los madridistas. Ése que cambia al equipo de conjunto irregular en Liga a bestia indomable. Se le nota a un Sergio Ramos que ha vivido las dos caras de la moneda blanca: desde estar mucho tiempo sin pasar si quiere de octavos a meterse ocho años seguidos en semifinales con tres títulos recientes. Eso convierte a la orejona en oro puro. Tanto como para incluso superar el valor de un doblete. Así lo ve el propio Ramos, que sin querer faltar al respeto al Barça, ha colocado el posible título merengue un peldaño por encima del doblete que ayer ganaron los culés. Así lo ha dejado claro en la previa de la vuelta de semifinales que mañana disputarán ant el Bayern.

¿Cuáles son sus sensaciones?

Lo dije el otro día. Para el Real Madrid tener la ocasión de nuevo de jugar una final es un plus, un premio al sacrifico que tenemos. Sabemos lo que significa jugar esa final. Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Estamos a un paso de jugar la final.

¿Os sentisteis defraudados por los comentarios desde Alemania minusvalorando al Madrid?

Tenemos respeto a todos. Pero no somos indiferentes a cualquier comentario. Nosotros somos de hablar en el campo. La historia del Madrid está ahí. Es imborrable. Quien tenga dudas, que los mire. Hemos tenido buenos enfrentamientos contra ellos. No nos conformamos con nada. Queremos reivindicarnos a partir del 0-0 y ya no solo con el buen resultado de la ida.

¿Una Champions es más que un doblete?

Depende para quién. Sé por donde va tu pregunta. El Barça ha hecho doblete y tiene su mérito. Ganar la Champions tiene su plus, que puede igualar esos dos títulos o incluso ser más, pero es cuestión de opiniones.

¿Estáis en guardia por el partido?

Sí, claro. Y más después de los últimos resultados en cuartos de Champions. Un toque de atención a tiempo siempre es bien recibido. Es verdad de que a pesar del buen resultado de la ida, creo que lo más importante es partir desde el 0-0. Reinvidicarnos como lo que somos, los actuales campeones. Pero no será fácil ganar otra vez a los alemanes.

¿Se mantiene la decisión del pasillo? ¿Qué dices tú?

Lo que dice Zizou va a misa. Se le está dando mucha importancia. Ellos tienen LaLiga. El pasillo es de menor importancia. No le deis más vueltas.

¿Cómo se adapta un jugador que no está acostumbrado a jugar de lateral?

Puede ser una opción que Lucas juegue de lateral o que me toque a mí. Llevo años más centrado en la posición de central. En algún entrenamiento tengo facilidad de adaptarme al puesto, pero es una decisión del míster. Hay compañeros que lo hacen muy bien. La baja de Carvajal es importante. Costar, a mí no me ha costado mucho cuando me ha tocado adaptarme, pero prefiero estar de central, sinceramente.

¿Cuál es de la final que te sentirías más orgulloso? ¿De alcanzar ésta o las otras?

Le doy importancia a todo. Estamos haciendo fácil lo casi imposible. Nadie había ganado dos Champions consecutivas. Y hemos ganado tres Champions casi seguidas. Lograrlo, que sean consecutivas, es algo que nos motiva. Pero quizá le demos el valor que tiene el día de mañana cuando muchos no estemos aquí.

¿Qué importancia le da al apoyo del público?

Aprovecho para hacer un llamamiento al Bernabéu. Las grandes citas históricas las han construido el equipo y el Bernabéu. Antes de jugar en Kiev, jugamos en el Bernabéu. Necesitamos ese apoyo y cariño al Real Madrid. Que nos lleve en volandas. Es complicado aguantar esa presión cuando el Bernabéu aprieta.

En la ida el Madrid fue eficaz más que fluido.

Es una de nuestras virtudes. No todos los rivales son iguales, pero estudiamos bien dónde hacerles daño. El Bayern fue a por el resultado y nosotros sabíamos que a la contra podíamos hacer daño. Fue hablarlo y al instante pasó. Nos habría gustado hacer algún gol más, pero nos llevamos un resultado bueno. El planteamiento de mañana será parecido. Ellos irán a por el partido y trataremos de aprovecharnos de eso. Sabemos que a la contra somos mortales. Ojalá podamos mostrar esa seguridad defensiva.

¿Se siente el equipo invencible en Champions?

Saboremo mucho la Champions porque después de muchos años en los que caíamos en octavos, estar en semifinales ocho años seguidos es un premio. Si a ello le añades que hemos ganado tres títulos en los cuatro años es increíble. Pero no somos invencibles. Algún día caeremos. Pero lucharemos por ganarla.

¿Qué supondría llegar a Kiev?

Sería un premio al trabajo. Con lo que cuesta llegar a una semifinal, nos encantaría jugarla. Defender el título.

¿Qué futuro le auguras a Asensio?

Le deseo un futuro en el Real Madrid. Será bueno para él y para nosotros. Independientemente de la proyección, Asensio ya es una realidad. Dependerá de él. Llegar es difícil, pero mantenerse es complicado. Es un niño que vive al margen de los halagos. Puede ser un gran jugador.

¿Cómo ha cambiado Marcelo?

Desde que llegó, te puedo contar mil anécdotas, pero el Madrid no sólo te educa como persona, sino como profesional. Él se ha hecho profesional aquí. Es una pieza vital en nuestro equipo. Ojalá podamos disfrutarlo a ese gran nivel muchos años.

¿Qué tiene Zidane? ¿Cómo ha evolucionado?

Los resultados hablan solo. Zidane, cada vez que salgo en rueda de prensa, me preguntan por él, y me rindo halagos hacia él. Sabemos que es un gran entrenador. Estamos orgullosos de que lidere este barco. A pesar de esos pocos años, donde siempre ha estado cuestionado, al final cuando tira de palmarés, calla bocas. Ojalá se quede aquí muchos años. Sería maravilloso.