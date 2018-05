Zidane no quiere otro bochorno como el de la Juventus contra el Bayern: "Tenemos que salir a ganar, no recular"

"El Barça es el equipo más dominador de España de los últimos años"

"Nacho e Isco están al 100%, pero veremos si los usamos"

Primer minuto. Gol de la Juventus. Se tarda casi más en leerlo que lo que tardaron los bianconeros en ejecutarlo cuando, en la vuelta de cuartos de final, atemorizaron al Bernabéu con la eliminación del Real Madrid pese al 0-3 de la ida. El penalti de Benati a Lucas Vázquez salvó a los merengues, pero Zidane no quiere repetir experiencia en la vuelta de semifinales ante el Bayern. Por eso el técnico blanco, en su comparecencia previa, ha insistido en la necesidad de afrontar el choque frente a los bávaros con intensidad máxima, sin especular con el resultado como sí sucedió aquella (casi) noche aciaga frente a los transalpinos. Zidane no quiere repetir el bochorno de la Juve.

¿Qué sensaciones tiene?

Al final es una semifinal. Sabemos de la importancia que tiene. Lo dije el otro día: sabemos qué hay que hacer. No hay que cambiar nada de lo que estamos haciendo. La determinación, la concentración, lo que debemos hacer, lo vamos a hacer. No hay que cambiar nada. Sabiendo que nos jugamos una final. Lo que hicimos en la ida fue bueno, pero hay que hacer un gran partido de vuelta. Hay que demostrar que queremos pasar.

¿Cómo están los tocados?

Nacho e Isco han entrenado. Ahora tenemos un poco de tiempo hasta el partido de mañana. Tiempo para pensar qué hacer. Veremos. Pero como sabéis, lo importante es que los jugadores estén al 100%.

¿Quién jugará de lateral por Carvajal?

Ni te lo voy a decir si ya lo tengo decidido o no... porque como te conteste, vas a analizar todo... lo que te puedo decir es que pase lo que pase, somos un equipo y todos podemos hacer cualquier cosa. Es clave la motivación. Todos quieren jugar. Incluso de lateral. Saldremos con tranquilidad.

¿Nacho está al 100%? ¿Recomendaría a Isco que se infiltrase?

Lo de Nacho es distinto. Está un mes fuera, pero ha entrenado muchísimo, menos con el equipo, pero está listo. Lo importante es la lesión. A eso me refiero. Físicamente los dos están bien. Mañana verás jugarán. Si los dos están en el banquillo es por que están. ¿Infiltrarse Isco? No le tengo que decir nada. Él sabe lo que tiene que hacer. Todos queremos estar. Si tiene molestias y tiene que estar, haremos lo posible para que esté, pero sin arriesgar nada. Es más importante su salud y lo que viene después.

¿Al Madrid le cuesta ganar en casa a los grandes?

Eso no nos generará dudas. Si tú me dejas elegir, yo siempre diré que quiero jugar en el Bernabéu. Para mí no es un problema. Mañana tenemos un partido de vuelta en casa y estamos orgullosos de eso, de jugar delante de nuestra afición. Estamos contentos por eso.

¿Tiene tomada su decisión de seguir? ¿O está condicionada al futuro?

Es independiente de eso. Ya lo he dicho muchas veces, que soy entrenador hoy y quiero seguir en el club. Pero no me importa. Lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora. Pensamos sólo en la semifinal. No especulamos con el resto.

¿Qué siente en caso de pasar a otra final de Champions?

Es algo increíble poder jugar una semifinal después de todo lo que hemos hecho estos años. Evidentemente es lo único en lo que tenemos en mente. Sólo pensamos en llegar a la final. Es lo que nos motiva. Nos motiva a todos. Queremos dar el máximo para llegar a otra final. Si lo hacemos con mucha motivación, tendremos muchas opciones de pasar.

¿Es Marcelo uno de sus jugadores más habilidosos?

Seguramente, y no lo tengo que decir yo. Todo el mundo ve lo que es capaz de hacer Marcelo con el balón. Es un jugador ejemplar que lleva 10 años en este club. Ha contribuido a hacer su historia aquí. Y como persona, de cara al grupo, es alegre. Siempre bromea. Es bueno tenerlo como jugador y como persona.

¿Cómo está anímicamente Benzema?

Lo hemos hablado después del partido. Anímicamente está bien. Está metido. A él le gustaría marcar. Bueno... vale.. pero es un jugador que entrena siempre fuerte. Lo da todo. Yo no tengo que tener una charla con él. Hablo con naturalidad con él de todo, pero como hago con todos los jugadores. Estamos pensando en el partido de mañana. Sólo en eso.

¿Es un entrenador un entrenador de copas?

No, no creo. No hay un entrenador de copas y otro de Liga. Es un trabajo difícil, complicado. Los resultados marcan la diferencia. Cuando las cosas te van algo mal, pues con normalidad se señala al entrenador, pero es lo normal. Y cuando van bien, te dicen que estas ahí por algo. A mí me gusta todo. Nosotros no estamos contentos con lo que hemos hecho en LaLiga. Queremos hacer más. Dar más. Este año ha sido así, lo aceptamos, pero pelearemos. Así, además, nos damos cuenta de lo difícil que es ganar LaLiga.

¿En qué ha cambiado usted como entrenador?

No sé si soy mejor o peor. Tengo más experiencia, eso seguro. Pero entrenadores mejores que yo, hay muchos. Yo tengo la ocasión de estar aquí, de haber pasado y vivido en el vestuario del Real Madrid. Esa experiencia me permite estar más cerca de los jugadores. No creo que sea mejor, aunque ahora mismo sí que estamos mejor.

¿Dónde estará la clave del partido ante el Bayern?

Para nosotros, la clave es pensar en ganar el partido. Entrar a ganar el partido. Éste es el objetivo: ni especular, ni recular, ni hacer cosas extrañas. Salir a marcar rápidamente.

¿Le preocupa más ahora le Bayern?

El Bayern es un gran club, un gran equipo. No vendrán preocupados. Por eso tenemos que estar preparados como nunca. Y si hacemos un gran partido, podemos hacer grandes cosas. Pero no tengo dudas de que el rival vendrá sin complejos a hacer un gran partido.

¿Qué equipo español es el más dominador de los últimos años?

En LaLiga claramente el Barcelona, porque ha sido claro vencedor. Nosotros tenemos ahora la opción de ir a la final. De momento ellos han ganado dos cosas. Ahora nosotros lo que nos interesa es lo que haremos mañana