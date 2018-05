El Real Madrid baraja una salida sorpresa para el verano: Ceballos podría regresar al Betis al 'estilo Morata'

El Betis quiere recomprarlo por 16 millones de euros con opción para el Madrid

Si los blancos creen que es necesario repescarlo, lo harían por algo más

Dani Ceballos trata de zafarse de Rubén Pérez el pasado sábado en el Bernabéu. Imagen: EFE

El Real Madrid planifica la próxima temporada con la vista posada sobre todas las posibilidades posibles. Tanto de entrada, como de salida. En este último episodio, por ejemplo, Borja Mayoral ya confirmó el pasado sábado que dejará el club apenas termine el curso. El canterano buscará así nuevas oportunidades. Como podría hacerlo Dani Ceballos. El mediocampista andaluz podría convertirse en la salida 'sorpresa' del Real Madrid en el próximo mercado estival. Una salida al 'estilo Morata'

Cuenta el diario As que el Betis sigue insistiendo en hacerse con los servicios del que fue su futbolista hasta hace un año, justo cuando el Rea Madrid se lanzó a por el fichaje del canterano verdiblanco.

En el pasado mercado invernal ya lo intentó con una cesión que no se cerró por problemas burocráticos. Ceballos ya había tenido ficha con el Betis y eso le impedía su reinscripción en Heliópolis, pese a que hubiera jugado (o la menos estado en disposición de ello) media temporada con el Real Madrid.

Ahora el Betis no trataría de cerrar un préstamo, sino que su objetivo sería fichar al mediocampista por la misma cantidad (16 millones de euros) que pagó el Real Madrid cuando se lo llevó.

El Madrid recuperaría así la inversión sin perder del todo al futbolista, que contaría con una cláusula de repesca (como tuvo Morata) por si su rendimiento fuera lo suficientemente bueno como para repescarlo. Algo parecido se hizo ya con Dani Carvajal y el Bayer Leverkusen o con Omar Mascarell y el Eintracht de Frankurt.

El Real Madrid, cuenta As, estaría dispuesto a aceptar el modelo, aunque aún quedaría mucho por definir. También estaría dispuesto a aceptarlo un Ceballos que llegó al Bernabéu con la esperanza de hacerse un hueco, pero al que Zidane no le ha dado el rol que él esperaba. "Estamos contentos con él, pero cuando están todos sanos, me toca elegir a mí. En el Madrid es complicado jugar", dijo el técnico francés el pasado sábado tras usarlo de nuevo en el once frente al Leganés.