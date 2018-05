Zidane: "En Liga el dominador es claramente el Barcelona"

Madrid, 30 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, fue crítico con el pobre rendimiento de su equipo en la Liga y aseguró que "el dominador es claramente el Barcelona", del que dijo "ha hecho una gran temporada".

Tras proclamarse campeón el Barcelona a falta de tres jornadas por disputarse de LaLiga Santander, Zidane destacó el dominio de su gran rival y no quitó mérito al doblete que han firmado los de Ernesto Valverde, pase lo que pase en Liga de Campeones con el Real Madrid.

"En Liga el dominador es claramente el Barcelona, ha sido el merecido campeón y hay que felicitarlo. Nosotros tenemos la posibilidad de pasar a la final de Champions, ellos han ganado dos títulos y han hecho una gran temporada. No vamos a quitar nada de mérito al Barcelona y a nosotros lo que nos interesa es lo que vamos a hacer mañana", manifestó.

Descartó Zidane, que conquistó la pasada Liga con el Real Madrid y siempre lo señaló como su gran momento como entrenador por encima de las dos Ligas de Campeones ganadas consecutivamente, que sea un técnico especialista en eliminatoria europeas y otro distinto para la competición doméstica.

"No hay un entrenador para Copas y otro para Liga, es un trabajo difícil, en el que los resultados marcan siempre la diferencia. Cuando las cosas van mal se apunta al entrenador y cuando van bien se dice que está por algo. Me gusta todo. No estamos contentos de lo que hicimos en Liga, queríamos hacer más, dar más, pero hay que aceptar estas cosas para trabajar más y mostrar que no es nada fácil lo que hace este club", sentenció.