Ramos: "La final en Kiev sería un premio al sacrificio y a la constancia"

30/04/2018 - 14:27

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, valoró la posibilidad de acceder a la final de la Liga de Campeones en Kiev como un "premio al sacrificio y a la constancia" del conjunto madridista, y reconoció que "un toque de atención a tiempo siempre es bien recibido" tras el susto ante la Juventus en los cuartos de final.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Sería una recompensa disfrutar defendiendo el título. Es un 'extra' de motivación y es un premio al sacrificio y a la constancia de estar tantos años ahí", afirmó este lunes Sergio Ramos en la rueda de prensa previa al cruce de vuelta frente al Bayern.

El capitán del Real Madrid no quiso "vender la piel del oso antes de cazarlo" sin haber eliminado previamente al Bayern, aunque reconoció que llegar a la final sería un ejemplo más de cómo el equipo blanco está "haciendo fácil lo prácticamente imposible" y que se le dará "el valor el día de mañana".

La eliminatoria se decide en el Santiago Bernabéu y Ramos aprovechó para hacer un "llamamiento" a los aficionados para que vuelvan a llevar "en volandas" a la plantilla de cara a otra nueva "gran cita histórica" ya que para el de Camas "no hay muchos jugadores" capaces de soportar la presión en el feudo blanco durante las citas europeas.

Uno de los principales problemas del Real Madrid estará en el lateral derecho tras la lesión de Carvajal y un Nacho que no juega desde hace un mes. "A mí no me ha costado mucho adaptarme al lateral y no he tenido ningún problema, pero prefiero estar de central", reconoció Ramos.

Aunque el zaguero comentó que "lo mismo" le toca a él cubrir esa posición, confía en las opciones que baraja Zidane, como retrasar la posición de Lucas Vázquez. "Hay compañeros que lo hacen muy bien. Pese a la baja de Dani Carvajal, habrá otro que esté al mismo nivel o por lo menos que lo intente", declaró.

"EL PLANTEAMIENTO VA A SER MUY SIMILAR AL DE LA IDA"

Respecto al encuentro de ida, Sergio Ramos lo pone de ejemplo de cómo "hacerles daño". "Después del 1-1, tenían que venir a buscar el resultado y pensamos que a la contra podríamos hacerles daño. Fue hablarlo y al instante ocurrió", valoró.

"Nos hubiese gustado marcar algún gol más, pero nos llevamos un resultado muy bueno. El planteamiento de mañana va a ser muy similar. A la contra somos prácticamente vitales y esperamos aprovecharlo al igual que la seriedad defensiva", continuó.

En ese encuentro de ida, una de las figuras que brilló fue la de Asensio, autor del definitivo 1-2. "Marco ya es una realidad. Dependerá de él lo que quiere hacer. Es difícil llegar, pero mantenerse es muchísimo más complicado, aunque creo que puede ser un grandísimo jugador durante muchos años", confió.

Sobre los comentarios desde el bando alemán tras la ida asegurando haber visto al Real Madrid más vulnerable de los últimos años, el capitán madridista fue claro. "Nos son indiferentes los comentarios, nosotros hablamos en el campo", aseveró.

"La historia del Real Madrid está ahí y es imborrable. Quien tenga dudas que tire de archivo. El equipo siempre ha hecho un gran papel en los enfrentamientos contra ellos. No nos conformamos con haber ganado en Múnich y partiremos como si fuésemos con el 0-0", advirtió.

Pese a la ventaja mínima que disfruta el Real Madrid, su capitán incidió en no sufrir un exceso de confianza como sucediera frente a la Juventus en cuartos. "De lo malo se aprende incluso más. Un toque de atención a tiempo siempre es bien recibido", consideró.

Por otro lado, Ramos habló sobre el sentimiento especial en cada cita de la Liga de Campeones. "La saboreo muchísimo porque, después de tantos años donde prácticamente caíamos eliminados siempre en octavos, si encima le añades tres títulos, es una maravilla", confesó.

Finalmente, el defensa central se tuvo que "rendir en halagos" hacia su técnico, Zinédine Zidane, cuyos "resultados hablan por sí solos". "Estamos orgullosos de que lidere este barco. A pesar de los pocos años y de ser siempre cuestionado, cuando tira de palmarés calla muchas bocas", concluyó.