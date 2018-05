Zidane: "Tenemos que salir a marcar rápidamente porque el Bayern va a venir sin complejos"

30/04/2018 - 17:24

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, advirtió que el Bayern de Múnich jugará este martes "sin complejos" la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones tras el 1-2 en contra de la ida y que por ello el objetivo es "salir a marcar rápidamente", mientras que no aclaró sobre la duda en el lateral derecho y la presencia de un Isco con el que no van a "arriesgar".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que pensar en ganar, en entrar al partido a ganarlo, en no especular ni pensar en recular ni hacer cosas extrañas. Hay que salir a marcar rápidamente y es lo que vamos a intentar", aseveró Zidane este lunes en rueda de prensa.

El francés dejó claro que "no" le genera incomodidad jugar en el Bernabéu por algunos de los resultados de este año. "Yo siempre quiero jugar ahí", subrayó, remarcando que tampoco le "preocupa más" el hecho de tener ventaja en la eliminatoria. "El Bayern va a venir a hacer un gran partido y no va a estar preocupado. Somos conscientes y hay que estar preparados y hacer también un gran partido porque así podemos hacer grandes cosas. El Bayern va a venir sin complejos", advirtió.

"Es una semifinal, sabemos de la importancia de este partido y lo que tenemos que hacer, pero no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo, sabiendo que lo único es que es una vuelta y que lo que hicimos en la ida fue muy bueno, pero que vamos a tener que demostrar que queremos pasar", añadió 'Zizou'.

Para el exfutbolista, "es algo increíble poder jugar una semifinal" después de lo que han hecho "durante estos años". "Lo único que tenemos en mente es dar el máximo para llegar a la final y eso es lo que nos motiva y anima. Si hacemos las cosas bien, tendremos muchas posibilidades de pasar y conseguir el objetivo de disputar una final más", comentó.

"No hay un entrenador de copas y otro de liga", aclaró Zidane. "El trabajo de entrenador es difícil y los resultados marcan siempre la diferencia y cuando las cosas van un poco mal se apunta al entrenador y cuando van bien dicen que el entrenador está por algo. No estamos contentos de lo que hicimos en Liga pero hay que aceptarlo para trabajar más y ver que no es nada fácil lo que se hace aquí", agregó.

Además, el entrenador madridista recalcó que su futuro en el club "es independiente" de ganar o no la 'Champions'. "He dicho muchas veces que quiero seguir y tengo que intentar pensar solo en eso, sobre el resto no podemos especular", zanjó, aclarando que no se ve "mejor o peor" entrenador. "Seguro que tengo más experiencia, pero mejores y más competentes que yo hay muchos", admitió.

"En LaLiga ha sido claramente mejor el FC Barcelona, que ha sido merecido campeón y hay que felicitarle. Nosotros tenemos la posibilidad de pasar a la final. Ellos han ganado dos cosas y han hecho una gran temporada y no vamos a quitarle nada", afirmó sobre cual de los dos equipos era mejor por su actual respectivo dominio nacional y europeo.

NO CREE QUE DEBA DECIR A ISCO SI DEBE INFILTRARSE

De cara al partido del martes, tendrá la duda del inquilino del lateral derecho y de la presencia o no de Isco por su esguince en el hombro. "Nacho lleva un mes fuera, pero ha entrenado muchísimo, con el equipo menos, pero está listo y físicamente está bien", apuntó del madrileño, que podría ocupar el hueco dejado por el lesionado Carvajal.

"No le tengo que decir nada a Isco", aseguró ante la posibilidad de que el malagueño jugase infiltrado. "Todos quieren estar y si tiene molestias y quiere estar vamos a hacer todo lo posible para que esté, pero sin arriesgar nada porque es importante su salud y lo que tiene después", confesó.

De todos modos, recordó que en los dos casas todavía tienen "un poco de tiempo para pensar" lo que van a hacer". "Elegiremos con tranquilidad, lo importante es que estén al cien por cien", asumió el francés, que también ve "anímicamente bien y metido" a un Karim Benzema con el que no ha tenido ninguna "charla especial".