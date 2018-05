David Villa hace un doblete ante el FC Dallas y supera los 400 goles como profesional

30/04/2018 - 17:22

El delantero del New York City FC David Villa marcó sus goles número 400 y 401 en la victoria (3-1) frente a FC Dallas, convirtiéndose en el quinto jugador en activo que alcanza esta cifra y con la "mentalidad" del 'Guaje' centrada en "conseguir el 402".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Llegar a 400 goles es algo importante para mí. Obviamente, ha estado en mi mente alcanzar esta cifra desde hace tiempo, pero hoy lo he conseguido, he anotado el 400 y 401 y es bueno para nosotros porque sumamos tres puntos", señaló Villa en declaraciones recogidas en la web del New York City FC.

"Ahora necesito trabajar para conseguir 402 y esa es la mentalidad que siempre he tenido. Quiero seguir marcando más goles para ayudar al equipo y es lo que intentaré", añadió el veterano delantero asturiano.

Además, al superar esta simbólica cifra, David Villa se convierte, tras el encuentro frente a FC Dallas, en el quinto jugador en activo que supera los 400 goles, una privilegiada lista donde también se encuentran el sueco Zlatan Ibrahimovic, el madridista Cristiano Ronaldo y los blaugranas Leo Messi y Luis Suárez.

El 'Guaje' quiso atribuir su "éxito" a los "grandes compañeros y entrenadores" que ha tenido a lo largo de sus ocho clubes y la selección española. "Yo di todo lo que pude en el campo y he tenido esa pequeña suerte que siempre se necesita", admitió.

De sus 401 goles, Villa ha marcado 69 en el New York FC, cifra sólo superada durante su etapa en el Valencia (129 goles). Además, el delantero asturiano es el actual máximo goleador de 'La Roja' (59), mientras que el resto se reparten entre el FC Barcelona (48), Sporting (41), Zaragoza (38), Atlético de Madrid (15) y Melbourne City (2).

El primero de estos 400 lo anotó con el equipo asturiano frente al Oviedo el 10/10/2001, el 100 (ante el Racing --19/03/2006--) y el 200 (anter el Sevilla --19/04/2009--), con los 'che', y el 300 (ante el Alavés --28/11/2012--) como azulgrana.

Los goles del español en el encuentro frente a FC Dallas sirvieron para remontar un encuentro que se les había puesto cuesta arriba al New York FC. En el minuto 3, el cuadro visitante se adelantó en el marcador con el tanto de Medina. Sin embargo, el conjunto local reaccionaría minutos después con el empate tras el tanto de Mosquera.

El capitán David Villa alentaría a los suyos con un doblete posterior, primero de penalti, y después aprovechando un error defensivo. Esta victoria permite al conjunto neoyorquino mantenerse invictos como locales esta temporada y alcanzar el liderato de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).