Heynckes: "Ellos fueron muy eficaces, pero el ADN del Bayern también va de marcar goles"

30/04/2018 - 18:37

El entrenador alemán del Bayern de Múnich, Jupp Heynckes, aseguró que los jugadores del Real Madrid fueron "muy eficaces en la ida" pero que "el ADN" del conjunto bávaro también va de crear ocasiones y "marcar goles" de cara a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, donde los germanos tratarán de remontar el 1-2 de la ida.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Ellos fueron muy eficaces en la ida, tuvieron tres ocasiones y marcaron. Pero nosotros tenemos que jugar como estamos acostumbrados, en Liga llevamos 88 goles y mañana tenemos que ser eficaces, algo característico de nosotros. El ADN del Bayern también va de crear ocasiones y marcar goles", declaró desde la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

Respecto a ese partido de ida, que significó la sexta derrota consecutiva de los blancos sobre los bávaros, el preparador muniqués aseguró que "el pasado no desempeña nada". "En las otras veces que perdimos yo no era el técnico, y aunque lo haya dicho el presidente no tiene relevancia. Esta temporada demostramos que podemos tener éxitos en partidos importantes. Sabemos que será difícil pero también lo será para el Real Madrid", afirmó sobre las palabras de Franz Beckenbauer, presidente de honor del Bayern, que expresó que los suyos tenían "complejo" cada vez que jugaban contra los madridistas.

"Tengo jugadores con experiencia y con éxitos internacionales. Venimos a aprovechar la oportunidad contra el vigente campeón y que ha ganado tres de las últimas cuatro 'Champions'. Esto lo hará más difícil porque tienen un gran rendimiento en los grandes partidos. Pero nuestro equipo se crece ante los grandes adversarios. Queremos llegar a la final y en el fútbol se pueden mover muchas montañas. Mañana vamos a por todas", añadió.

El Bayern llega con bajas, Jerome Boateng y Arjen Robben, que se lesionaron en la ida, pero el técnico de Monchengladbach declaró que no quiere "ni mencionar a los lesionados" porque "todos los equipos tienen bajas". "Tengo confianza en toda la plantilla. Tenemos que saber hacer en cada momento. Tenemos mejor plantilla que con la que ganamos la 'Champions' en 2013 y ahora tenemos que dar un paso adelante", avisó un Heynckes que dejó claro que "no" va adelantar nada del planteamiento.

Más allá de las bajas, el preparador del cuadro muniqués prefiere centrarse en "los pequeños detalles" porque "van a ser decisivos". "En la ida vi muchas cosas positivas pero también hubo errores que modificar. Dos jugadores nuestros cometieron errores y fueron los goles del Real Madrid. Hay que estar concentrados despiertos", explicó.

Además, en relación a su 'hombre gol', Robert Lewandowski, dijo que "tiene que extraerse de las críticas". "Él ha marcado muchos goles ya y aquí se le recuerda por su actuación con el Dortmund", cuando el polaco firmó cuatro goles ante los blancos.

Preguntado por el árbitro, Heynckes aseguró que desea que "no sea arbitrario y tengo una actuación correcta". "Los jugadores son los que tienen que ser decisivos en el partido", evidenció un Heynckes que no ha preparado los penaltis con los suyos porque "nadie sabe cómo va a evolucionar el partido".

Por último, el técnico del Bayern, que ya anunció su retiro a final de temporada, recordó su pasado madridista y la conquista de la 'Séptima' Copa de Europa. "Cuando volvimos de Ámsterdam había más de dos millones de personas en Madrid, y luego 200.000 en Cibeles y 100.000 en el Bernabéu. Si ganas tres de cuatro te acostumbras pero es muy duro. Tienes que tener talento y suerte también en los sorteos", sentenció.