(Crónica) Fabián hace realidad el sueño europeo del Betis

30/04/2018 - 23:02

El Betis ha certificado su regreso a Europa cinco años después con su victoria ante el ya descendido Málaga (2-1) en la jornada 35 de LaLiga Santander, gracias al tanto del canterano Fabián en la segunda mitad, que completó la remontada y significó el billete definitivo para viajar por el 'Viejo Continente' el próximo año.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El sueño verdiblanco europeo ya es una realidad. Pero la guisa no fue fácil. Los de 'Heliópolis' no firmaron su mejor partido del curso pero sí lograron la victoria más importante. Los de José González plantaron cara y, pese a no jugarse nada, solo evitar el 'farolillo rojo', jugaron sin presión. Así se adelantaron por medio de En-Nesyri, pero Durmisi empató y Fabián, uno de la 'casa', dio la vuelta al partido para devolver a los suyos a Europa.

El Betis llevó la iniciativa y controló el juego. La primera clara fue para Barragán con un potente disparo que repelió el larguero. El Málaga, bien replegado y buscando las contras, sí supo golpear. En-Nesyri definió ante Pedro López, para cortar la racha de seis partidos sin encajar de los locales. Pero poco les duró la alegría. Los locales se repusieron y Durmisi, muy atento, aprovechó un fallo garrafal de Rosales para hacer la igualada.

El partido se volvió un 'correcalles' y un toma y daca constante, aunque los de Setién evidenciaron una clara falta de fútbol en la zona de tres cuartos. Y En-Nesyri volvió a golpear, pero el árbitro invalidó el tanto por fuera de juego. El partido fue perdiendo ritmo y ya en la segunda parte los de 'Heliópolis' monopolizaron el juego con un solo objetivo: certificar la clasificación a Europa.

El técnico santanderino puso toda la carne en el asador, dando entrada a Loren, que acompañó a Sanabria en punta. Y al final, tanto fue el cántaro a la fuente que los locales encontraron el premio. El canterano Fabián anotó el gol definitivo, con un zurdazo ajustado al palo. Un gol que pone al Betis en el panorama europeo la próxima temporada. Y aún podría aspirar a la Liga de Campeones, ganándolo todo y que el Valencia pierda los tres partidos.