El verdadero motivo por el que Messi no estuvo en la rueda de prensa de Iniesta anunciando su adiós

El argentino no podía aplazar su renovación del pasaporte

Abrazo entre Iniesta y Messi. Foto: Reuters

Todo el mundo se hizo la misma pregunta: ¿dónde estaba Messi? Iniesta explicaba entre lágrimas su decisión de dejar el Barça al final de temporada tras 22 años y sus compañeros escuchaban compungidos en primera línea. Pero entre ellos faltaba el argentino.

Enseguida se dispararon los rumores. ¿No había en realidad una excelente relación entre ellos? ¿No quería Messi robar protagonismo al capitán? ¿Acaso quiso evitar el argentino que las cámaras le pillasen en un momento emotivo o dejando escapar alguna lágrima".

Nada de eso. El verdadero motivo lo desvela el periodista futbolístico Guillem Balagué, conocedero del entorno de Messi. Según ha revelado, Messi tenía una cita inexcusable e inapablazable para renovar su pasaporte. "Leo tenía cita de pasaporte desde hacía mucho tiempo con sus dos hijos y su mujer. Como se pueden imaginar, es necesario para moverse, el Mundial, incluso para algún viaje en las próximas fechas para su familia, etc", explica Balagué.

"La siguiente cita no se la daban hasta otra fecha que no podían ir. Habló con Andrés, con quien tiene una relación extraordinariamente buena, lo explicó y lo entendió perfectamente. La amistad no se mide para ellos en ir o no a un acto que se convocó con pocas horas de antelación", aclara el periodista.

A las horas de celebrarse la rueda de prensa, Messi subió una fotografía a Instagram junto a Iniesta ensalzando la figura del capitán. Este domingo, tras conseguir el Barça la Liga, el argentino calificó como "una pena" el "adiós de Iniesta" al final de una buena temporada, pero con la espina de la 'Champions'.

"Iniesta merecía irse así. Se va con un doblete más que merecido aunque nos hubiera gustado que se fuera con un triplete. Le deseamos lo mejor", indicó en declaraciones a la televisión del Barça, después del 2-4 ante el Deportivo que sentenció el torneo.

El '10' insistió en la gran pérdida para el Barça con la salida de Iniesta, despedida que anunció el manchego el pasado viernes. "Su adiós es una pena. Antes ya se habían ido otros jugadores emblemáticos como Xavi o Mascherano y este año le toca a él. Es una lástima para nosotros y para el club", apuntó.

"Creo que hemos sido muy superiores al resto de rivales. No hemos perdido ningún partido casi en ninguna de las competiciones disputadas", finalizó, lamentando de nuevo la "inesperada" derrota ante la Roma que eliminó a los azulgrana de la Champions.