Ronaldo Nazario: "Creo que es muy difícil que Neymar fiche ahora por el Real Madrid"

"No creo que para el PSG sea un problema la cantidad de dinero"

Ronaldo. Foto: Efe

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario afirmó que es "muy difícil" que Neymar Jr pueda fichar este verano por el Real Madrid y recalcó que la opinión de Cristiano Ronaldo debe contar por si el equipo quiere fichar un '9' goleador, mientras que celebró la carrera como entrenador de Zinédine Zidane, el cual se ha apartado de un estilo de "autoridad militar" en el vestuario.

"He oído mucho de eso, pero sinceramente creo que es muy difícil. Acaba de fichar por mucho dinero por el PSG y no creo que para el PSG sea un problema la cantidad de dinero si el Real Madrid pone una cifra muy grande. No creo que eso cambie la idea y pueda llevarse al jugador. Quizá dentro de un par de años, ahora mismo creo que es imposible", comentó Ronaldo en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER.

El exjugador reconoció que habla con su compatriota, "pero no de eso". "Florentino (Pérez) no me deja hacer eso", añadió. "Creo que sí es feliz en París. Fue todo un cambio muy rápido e incluso con el año que ha hecho creo que le ha ido bien", apuntó, recalcando que el delantero es la "gran esperanza" de Brasil en Rusia, a donde que espera que llegue "al cien por cien" tras su lesión y "pueda ser 'su' Mundial".

Además, sobre el debate de si el conjunto madridista debe fichar un '9', dejó claro que "el que tiene que contestar esto es Cristiano (Ronaldo)". "El tiene que sentirse a gusto porque es la bandera del club", zanjó, antes de elogiar al portugués. "Es increíble lo que está haciendo y lo eficaz que es, toca menos balones, pero decide igual o mejor que antes, se ve que tiene muchos recursos. Cuando partido se pone feo lo puede arreglar de otra manera que nadie espera", admitió.

En este sentido, Ronaldo está "muy contento" cuando ve jugar al criticado Karim Benzema. "Cuando no marca gol hace demasiadas cosas, también la función defensiva. De cara al gol le falta un poco de suerte, pero creo que todo el madridismo está muy contento con él. El Bernabéu es muy exigente, le quiere, pero espera algo más", confesó.

"He sido y soy enamorado de Zidane. Llevo mucho tiempo siguiéndole, incluso cuando estaba en el Castilla. Hizo un planteamiento fantástico de su carrera y se merece todo lo que le pasa", afirmó del técnico francés, con el que compartió vestuario en el club blanco.

Para el brasileño, 'Zizou' "tenía toda la pinta" de poder convertirse en entrenador. "Es muy tranquilo y le encanta el fútbol. Siempre le vi como alguien especial, no tenía idea de que iba a ser entrenador, pero sí que lo que fuera iba a ser muy bueno", subrayó el exdelantero.

"Hemos tenido 'entrenadores generales' y hoy en día o funcionan, los jóvenes tienen otra cabeza y quieren respeto, pero de otra manera no con autoridad militar. Zidane lleva muy bien el grupo y sin hacer ningún esfuerzo. Veo que tiene un control absoluto como entrenador", añadió del entrenador madridista.

Ronaldo Nazario no ve "nada clara" la eliminatoria de semifinales contra el Bayern, "un 'equipazo'". "Cualquier jugador puede hacer daño al Real Madrid y será un partido muy difícil", avisó de cara a la vuelta de este martes.

Finalmente, consideró que no debe ser "un problema" que el Real Madrid haga o no el pasillo el fin de semana al FC Barcelona en el Camp Nou, admitió que se quedó "impresionado" por cómo jugó ante Argentina una España a la que ve favorita en el Mundial junto a Brasil y Alemania, y se deshizo en halagos hacia Andrés Iniesta.

"Ceo que merecía un 'Balón de Oro', pero no le hace falta, ya tiene un palmarés increíble y una carrera espectacular. Quizá sea el mejor jugador de España de la historia porque con esta calidad no recuerdo haber visto a ninguno. Tiene muchos atributos y por eso todo el mundo le quiere", sentenció.