Eusebio di Francesco: "¿Esperan que nos rindamos en una semifinal ante 70.000 espectadores?"

1/05/2018 - 16:03

El entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco, aseguró que deben "creer para intentar realizar otro milagro" remontando este miércoles el 5-2 de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Liverpool y avisó de que nadie espere que se rindan en un partido de ese cariz y "ante 70.000 espectadores".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Debemos creer y con esta mentalidad, y con estos aficionados y esta pasión en torno al equipo, intentar realizar otro milagro y decir milagro es perfectamente adecuado", aseguró Di Francesco este martes en rueda de prensa.

El italiano tiene claro que su rival "es muy peligroso". "Te puede hacer daño en cuanto les das una pulgada, pero quiero dejar claro una cosa: en una semifinal de la Liga de Campeones frente a 70.000 personas, ¿esperan que un equipo simplemente se rinda?", advirtió.

"Tenemos que ser un equipo batallador que dé todo lo que pueda. Luego el partido podrá terminar 4-1 para cualquier lado, pero lo que quiero ver es ese entusiasmo y un deseo de ir más allá de los límites", subrayó el preparador 'giallorosso'.

Además, apela a que "en casa en Europa esta temporada" únicamente tuvieron "problemas contra el Atlético de Madrid", contra el que empataron sin goles. "Desde entonces hemos logrado contener a nuestros rivales y espero que sea lo mismo el miércoles. La pasión de nuestros hinchas debe darnos un empuje extra", demandó.

"Los jugadores deben asumir la responsabilidad y Edin Dzeko mucho más porque es uno de los jugadores clave de este equipo. Espero que sea el hombre que, incluso más que Salah en el partido de ida, marque una diferencia en esta eliminatoria", deseó un Di Francesco.

Del egipcio, reconoció que "tiene una calidad sobresalieron cuando ellos juegan en largo", pero aclaró que no pueden ponerle "tres hombres encima". "Tenemos que tener la fortaleza para poner la correcta importancia en nuestros rivales, pero también sobre nosotros mismos", puntualizó.

"Me alegra que hayamos llegado hasta aquí, pero nunca me conformaré. Nuestra ambición debería ser llegar a Kiev e intentaré tratar este juego como cualquier otro. He transmitido mis ideas al equipo y les convenceré de que esto se puede lograr", sentenció.