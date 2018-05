Previa del AS Roma - Liverpool

1/05/2018 - 17:40

El Olímpico sueña con otra remontada mágica La Roma quiere repetir la actuación ante el FC Barcelona ante un Liverpool advertido

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La AS Roma y el Liverpool terminarán por dirimir este miércoles (20.45 horas) el otro protagonista de la final de la Liga de Campeones del próximo 26 de mayo en Kiev, un objetivo para el que parte con clara ventaja el conjunto inglés, vencedor 5-2 en la ida en Anfield y que no quiere sufrir otra noche mágica 'giallorossa'.

El primer capítulo de esta semifinal fue de claro color 'red'. Los de Juergen Klopp mostraron todas las virtudes que le han llevado hasta las rondas decisivas y si no llega a producirse la reacción final hace una semana de los de Eusebio di Francesco, este segundo episodio apenas tendría emoción.

El Liverpool tuvo la final prácticamente en sus manos cuando dominó por un claro 5-0 bajo la batuta de su demoledor y veloz 'tridente', pero los postreros tantos de Edin Dzeko y Diego Perotti dieron vida y licencia para soñar a una Roma que no espera que la épica se agotase en los cuartos ante el FC Barcelona.

El equipo italiano fue capaz de dejar fuera a los de Ernesto Valverde tras perder 4-1 en la ida y ganar 3-0 en una noche mágica en un Olímpico donde espera mostrar su fortaleza de este año en la 'Champions'. Ninguno de sus cinco visitantes, además del Barça, otros de nivel como el Atlético o el Chelsea, fue capaz de hacer un gol y a esa premisa inicial se agarran los locales para buscar la remontada.

"¿Esperan que un equipo simplemente se rinda en una semifinal de la Liga de Campeones frente a 70.000 personas?", aseguró desafiante Di Francesco en la previa de un partido para el que seguramente apostará por un 4-3-3 más ofensivo y donde no estarán ni Strootman ni Perotti por lesión y donde Schick y El Shaarawy se perfilan como los compañeros de Dzeko.

Por su parte, Klopp ya avisó de que su equipo no es el FC Barcelona y que su ambición por alcanzar la final once años después, segunda para el alemán tras la lograda con el Borussia Dortmund en 2013, les impide caer en cualquier tipo de relajación por el amplio marcador.

El Liverpool tendrá las ya conocidas bajas de Oxlade-Chamberlain, que se lesionó de gravedad en la ida, Matip y Can, más la de Joe Gómez, pero han viajado Mane y Henderson, que estaban 'tocados' pero que todo hace indicar que serán de la partida. Los 'reds' intentarán evitar un gol tempranero como ante el Manchester City y buscar que el entonado Salah vuelva a no tener excesiva piedad de sus ex para hacer un gol clave.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AS ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino y Mané.

--ÁRBITRO: Damir Skomina (SLO).

--ESTADIO: Olímpico.

--HORA: 20.45/beIN Sports.