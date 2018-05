Klopp: "No nos vamos a quedar en el vestuario, yo no necesito ninguna advertencia"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Kloppm ha asegurado que no se van a confiar y que no se van a "quedar en el vestuario" en el duelo de vuelta de semifinales de Liga de Campeones de este miércoles ante la Roma en el Olímpico (20.45 horas), al que llegan con la ventaja del 5-2 de la ida, y ha afirmado que a él no le hace falta "ninguna advertencia" como la remontada al FC Barcelona para ser cauto.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Estamos aquí por luchar por nuestros sueños, y queremos llegar a la final. Muchos pueden pensar que la Roma solo tiene que ganar 3-0, pero eso es un resultado difícil. Nosotros también estaremos aquí, no nos quedaremos en el vestuario. Mañana no nos vamos a quedar en el vestuario, hay un partido de fútbol por jugar. Es una gran oportunidad", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico alemán afirmó que la remontada de los italianos ante el FC Barcelona en su estadio sirvió para entender que las grandes remontadas son posibles. "Todo el mundo nos está diciendo que es bastante difícil y que es posible. Nadie le dijo al Barcelona que era posible vencerles por 3-0 o 4-0, porque nadie podía imaginar que pasaría. No sé si fue una advertencia o no, pero yo no necesito ninguna advertencia", subrayó.

"Si la Roma gana 3-0, enhorabuena, ha llegado a la final, el deporte es así. No creo que ya nos hayamos clasificado, pero tampoco creo que estemos en una mala situación. La Roma no ha encajado en casa, ¿no? Nosotros no hemos perdido en esta 'Champions'. Si esto se queda así, pasamos", continuó.

Por otra parte, Klopp se mostró sorprendido por las sensaciones en el mundo del fútbol después de que la Roma marcase dos tantos en los últimos minutos del duelo de ida, que los 'reds' dominaron de principio a fin en Anfield (5-2). "Después de encajar esos dos goles, la gente ha pensado que hemos perdido. No lo hemos hecho, solo fue el primer partido", manifestó.

"Es muy grande estar aquí. Los jugadores nos han dado la oportunidad de estar aquí con sus partidos y su actitud. Creo que con todo lo que hemos hecho nos merecemos estar aquí", advirtió.

Por último, el preparador de Stuttgart aseguró que no piensan en los buenos precedentes en el Olímpico, como la final de la Champions' de 1984 ganada, precisamente, ante el conjunto 'giallorosso'. "La historia del Liverpool en Roma es genial, pero nadie piensa que ayude mucho el que nuestros abuelos ganaran aquí. Es sólo un partido, en un estadio maravilloso, en una ciudad fantástica y contra un equipo muy fuerte", finalizó.