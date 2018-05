El Barça estudia copiar la estrategia del Real Madrid y lanzarse a por una perla de LaLiga: Fabián Ruiz

El canterano bético cuesta 30 millones de euros y el Barça lo sigue

Por ahora su incorporación no es una prioridad para la dirección deportiva

El interés de otros grandes podrían acelerar el intento blaugrana de ficharlo

Fabián Ruiz, en un partido con el Betis de esta temporada. Imagen: Getty

El Real Madrid de las tres finales de Champions consecutivas (el 26 de mayo sabremos si también de las tres Champions consecutivas) es un equipo que se ha cimentado en las últimas temporadas en el fichaje de jóvenes perlas (Casemiro, Asensio, Lucas Vázquez, Kovacic, Asensio, Vallejo...) que unirse a cracks veteranos (Cristiano, Ramos, Modric...). El plan funciona. Y el Barça podría imitarlo. Los culés, que ya vieron como los blancos les arrebataban delante de sus narices a Marco Asensio, no piensan dejar pasar oportunidades similares. Ya el curso pasado intentaron hacerse con los servicios de Ceballos, pero el Real Madrid se adelantó entonces a los gustos del chaval, clave en la decisión de acabar en el Bernabéu.

Esta vez el Betis vuelve a ser objeto de las miradas culés para tratar de hacerse con otra perla verdiblanca. Fabián Ruiz, mediocampista emergente del flamante Euro-Betis de Setién se ha convertido en uno de los objetivos del equipo de Valverde.

Cuenta el diario As que no es un objetivo prioritario. No al menos a día de hoy. En primer lugar, porque su puesto puesto (mediocampista) está ya muy bien cubierto en los puestos titulares con Rakitic, Paulinho y Busquets. Además, Arthur está por llegar. El club debe decidir si lo ata definitivamente en verano o si espera a enero de 2019, pero su fichaje es una realidad. Este panorama hace que, por ahora, Fabián Ruiz no sea el mayor objeto de deseo de los culés. Además, estiman en Can Barça, su precio de 30 millones sería, a día de hoy, una inversión elevada viendo que el chaval acaba de llegar a la élite. Sucede, sin embargo, que su proyección invita a la duda porque, de seguir con este ritmo actual, seguramente en breve ese precio lo convierta en una ganga... siempre y cuando el Betis no acelere el ritmo y acabe renovándolo para disparar el precio de su libertad. Es por eso que el debate está encima de la mesa de un club que aguardará. No se va a precipitar, pero tampoco perderá ritmo en un interés que sólo se aceleraría si hubiese otros grandes metidos de por medio. Ni que decir tiene que el nombre del Real Madrid sería un estímulo para que el Barça se decidiese a intentar el fichaje de Fabián Ruiz.