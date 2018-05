La desbandada en el banquillo del Barcelona para el próximo verano

André Gomes, Aleix Vidal y Yerry Mina tienen papeletas para irse

No se descartan las marchas de Denis Suárez y Paco Alcácer

Varios de los cedidos no regresarán a la entidad tras las vacaciones

Foto: EFE.

El Barcelona ha conseguido un doblete en el primer año de Ernesto Valverde como técnico. A pesar de las victorias en Liga y Copa, la escuadra blaugrana quedó en evidencia en Champions y tiene un problema de fondo de armario que no termina de resolver. Por lo pronto, necesita ventas para compensar los fichajes de Ousmane Dembèlè y Philippe Coutinho. Y hay hasta cinco candidatos.

Según informa El Mundo, la directiva tiene una lista de cinco futbolistas que, avalados por la poca cancha que les ha dado su entrenador, podrían dejar la entidad blaugrana este verano.

Tres de ellos se encuentran en una situación más grave: André Gomes, Aleix Vidal y Yerry Mina. De todos ellos, el portugués es el que más clara tiene su salida. Sin éxito, se le ha intentado encontrar hueco, pero su rendimiento no ha sido el adecuado. El Camp Nou le dedicó sonoras pitadas que se frenaron cuando el jugador confesó que le afectaba psicológicamente. Pero, a pesar de ello, no vislumbra su futuro en Can Barça.

Aleix Vidal, aunque con mayor dicrección, tiene una evolución parecida. Tras pasarse medio año esperando a que la sanción de la UEFA terminase, debutó en 2016 y ya son dos años y medio sin protagonismo. No se recuerda al futbolista que tan bien lo hizo en el Sevilla.

Por lo que respecta a Mina, poco se sabe del cafetero, que solo ha jugado tres partidos. Se le podría dar una salida en forma de cesión, pero lo cierto es que el club busca un nuevo central (se cuenta con Vermaelen) para completar la nómina de zagueros centrales y él no está entre ellos.

A este trío se unen dos futbolistas que también podrían dejar la entidad: Denis Suárez y Paco Alcácer. Se trata de dos jugadores que, aún cumpliendo cuando juegan, tienen pocos minutos. En este punto, se podría plantear su marcha si llega una buena oferta.

Al margen de estos cinco jugadores, otros no regresarán al club. Es el caso de cuatro cedidos como Rafinha (en el Inter), Marlon (Niza), Munir (Alavés) y Deulofeu (Watford). Si hay interés por Digne, también podría salir. Incluso Cillessen, que se ha quejado de la falta de minutos, también podría hacer las maletas. Una auténtica desbandada a final de curso.