(Previa) El Villarreal busca Europa ante el Valencia y el Girona quiere seguir en la pelea

4/05/2018 - 18:31

Dos derbis, el valenciano y el gallego, marcarán la actividad de este sábado de la trigesimosexta jornada de LaLiga Santander, con el Villarreal buscando en el primero prácticamente sentenciar su clasificación europea ante el Valencia, y con el Celta intentando apurar sus opciones ante el ya descendido Deportivo de La Coruña, mientras que el Girona recibirá al Eibar para seguir soñando con la séptima plaza y el Betis tratará de mantener en San Mamés su gran racha de resultados.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En el Estadio de la Cerámica (20.45 horas) se verán las caras el Villarreal, sexto, y el Valencia, cuarto, en un duelo en el que los locales pretenden sumar tres puntos que le podrían dar, dependiendo de los resultados, el billete matemático para la Liga Europa, y en el que los visitantes esperan arañar al menos uno que les haga sellar el de la Liga de Campeones y no darle una pequeña opción al Betis.

El partido estará marcado principalmente por la vuelta de Marcelino García Toral, técnico del Valencia, a la que fue su casa durante casi cuatro años, con el ascenso a Primera y la clasificación para la previa de la Liga de Campeones antes de que fuese destituido repentinamente, aunque el asturiano ha asegurado que no tiene ningún tipo de rencor hacia su exequipo, que ya fue capaz de ganarle en Mestalla antes de las vacaciones navideñas.

El calendario y el aplazamiento de su partido con el FC Barcelona, al que visitará este miércoles, ha provocado que el 'Submarino Amarillo' haya contado con la ventaja de jugar tres partidos seguidos en casa. Los dos anteriores, ante el Leganés y el Celta, los sacó, para acumular siete de los últimos nueve puntos tras el empate en el Sánchez-Pizjuán.

El equipo castellonense tiene además la buena noticia del despertar goleador de Carlos Bacca. El delantero colombiano, que anotó en la victoria de la primera vuelta ante el Valencia, ha marcado en los últimos cuatro encuentros y viene de firmar un 'hat-trick' ante el Celta, por lo que será el principal arma de los de Javi Calleja que parece que repetirá el once del pasado fin de semana.

Por su parte, el Valencia acude también con necesidades al Estadio de la Cerámica, donde espera certificar por fin el retorno del equipo a la Liga de Campeones, para lo que sólo necesita un punto. El conjunto 'che' tenía bien encarrilado este objetivo primordial pero se ha atascado en las últimas cuatro jornadas sumando sólo dos puntos.

Esto ha dado vida a un Betis, que podría situarse antes del pitido inicial en Villarreal a cinco puntos si gana en San Mamés, aunque no hay de momento demasiado nerviosismo en las filas valencianistas, que creen que tienen margen suficiente y que incluso podrían saltar al campo con la 'Champions' ya en su mano si los verdiblancos no ganan.

Para un partido que se presupone de pocos goles, el equipo de Marcelino necesitaría mejor ofensivamente después de anotar cinco goles en los últimos seis partidos. Rodrigo Moreno es el más entonado y busca pareja entre Santi Mina y un Simone Zaza que no marca desde el 17 de marzo.

Además, en San Mamés (16.15 horas), se cruzarán dos equipos con diferentes estados de ánimo, el alicaído Athletic Club y el enrachado Betis, que quiere todavía soñar con pelear hasta el final por el cuarto puesto y la Liga de Campeones, para lo que necesita ganar todo lo que resta.

El equipo de Quique Setién garantizó el pasado lunes con la sufrida victoria ante el colista Málaga su clasificación para la próxima Liga Europa y si suma tres puntos en 'La Catedral' se situaría a cinco del Valencia a la espera de lo que haga este ante el Villarreal. En caso de derrota 'che', aún quedarían seis puntos en juego, aunque su rival le tiene ganado el 'goal-average' y necesitaría perder los dos restantes también.

De todos modos, esa cuarta plaza no parece ahora una obsesión para el conjunto verdiblanco que tiene retos por delante que le resultan aún más atractivos como el derbi de la ciudad de la semana que viene y donde podría tener en su mano parte del futuro europeo del Sevilla. Precisamente ese partido de rivalidad podría provocar que Setién reservase a alguno de sus apercibidos como Mandi y Junior, mientras que arriba debe decidir entre Sergio León y Loren para buscar su novena jornada sin perder.

Enfrente, un Athletic que no tiene muchos objetivos ya por delante en la temporada, salvo los de acabar de la mejor manera posible e intentar no finalizar como el peor equipo del País Vasco. Los de José Ángel Ziganda agravaron su mal momento tras ser goleados en el derbi de Anoeta y tratarán de frenar su mala racha de cuatro jornadas sin ganar y sólo un punto sumado. Balenziaga, por lesión, y De Marcos y Raúl García, por sanción, son bajas para un once donde parece que estará de inicio Iker Muniain.

En Montilivi será donde se abra la actividad sabatina a las 13.00 horas con el choque entre un Girona que ha perdido fuelle en los últimos dos meses pero que aún aspira a pelear por la séptima plaza y un Eibar que querrá celebrar de la mejor manera posible la noticia de la renovación de José Luis Mendilibar.

El conjunto de Pablo Machín marcha noveno clasificado con 48 puntos y pese a que el equipo sólo ha sumado cinco puntos de los últimos 21 todavía sigue con las opciones intactas de clasificarse para competición europea y redondear un magnífico debut en la Primera División. Maffeo, por sanción, es la única baja gerundense y Aday Benítez será su sustituto en un once donde también se prevé la vuelta de Borja García.

El Eibar, duodécimo con 44 puntos, todavía aspira matemáticamente a la séptima plaza que tiene a cuatro puntos, pero tampoco está atravesando su mejor momento con sólo una victoria en los últimos dos meses de competición. Aún así, el equipo armero siempre es competitivo, aunque necesitará mejorar su olfato goleador después de marcar cuatro goles en este espacio de tiempo mencionado.

O NOSO DERBI 'DESCAFEINADO'

Finalmente, el programa del sábado se completa con 'O Noso Derbi', el derbi gallego que enfrentará en el estadio de Balaídos (18.30 horas) al Celta y a un Deportivo ya descendido y que buscará dar una alegría a su afición en una mala temporada.

El conjunto coruñés, pese a haber mejorado un tanto sus prestaciones, no pudo evitar el pasado domingo su descenso a LaLiga 1/2/3 e intentará consolarse en casa del conjunto vigués, que se juega mucho más que el honor, ya que está todavía con opciones de poder clasificarse para jugar competición europea.

Sin embargo, los de Juan Carlos Unzué son otro de los equipos a los que se les ha atragantado este tramo final de temporada y acumulan cuatro jornadas sin ganar y sólo dos triunfos desde inicios de marzo. Con 45 puntos, ganar al 'Depor' se antoja imprescindible, aunque para ello deberá hacerlo sin su referente, un Iago Aspas que no se ha recuperado para este partido especial.

Los de Clarence Seedorf buscarán aprovechar las mayores urgencias de su rival y su teórica mayor relajación para soltarse en busca de tres puntos que les ayuden a terminar con el mejor sabor de boca el año antes de afrontar el intento de retorno a Primera.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 36.

-Viernes.

Sevilla - Real Sociedad. Jaime Latre (C.Aragonés) 21:00.

-Sábado.

Girona - Eibar. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño)13:00.

Athletic - Real Betis. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 16:15.

Celta - Deportivo. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18:30.

Villarreal - Valencia. Gil Manzano (C.Extremeño)20:45.

-Domingo.

Málaga - Alavés. González González (C.C.-leonés)12:00.

Atlético - Espanyol. Munuera Montero (C.Andaluz)16:15.

Las Palmas - Getafe. Undiano Mallenco (C.Navarro) 18:30.

Barcelona - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20:45.

-Lunes.

Leganés - Levante. Sánchez Martínez (C.Murciano)21:00.