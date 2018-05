Marcelino: "La idea es afrontar el partido para no tener que mirar resultados de terceros"

4/05/2018 - 19:47

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, declaró que afrontarán el encuentro ante el Villarreal de este sábado (20.45 horas) para no tener que mirar "resultados de terceros" con el objetivo de conseguir la clasificación matemática para la Liga de Campeones.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Siempre prefiero que los rivales que están cerca no ganen, así que si pierden o empatan bienvenido sea. Pero independientemente de eso, nuestra idea es afrontar el partido para no tener que mirar resultados de terceros equipos. Sabemos que si logramos un resultado favorable somos equipo de 'Champions', aspiramos a eso, afrontamos el partido con esa ilusión y ambición", afirmó en sala de prensa.

El técnico se medirá al que fuera su equipo durante tres temporadas. "Las personas que me conocen saben que no soy rencoroso, vivo el presente y el futuro. Allí viví una etapa extraordinaria, me trataron muy bien tanto dentro del club como la afición, siempre me dieron un trato de cariño y cercanía. Me quedo con todo lo bueno que viví allí. Surgió un desencuentro, la parte dirigente toma decisiones y decidió prescindir de mí. No tuvimos la oportunidad de jugar la previa de Champions, pero ahora tengo cerquita vivirla la próxima temporada", señaló.

Además, el asturiano comparó su estancia en el conjunto 'groguet' con la que está viviendo en el equipo 'che'. "En el Valencia nos movemos en 10 meses con equipos muy consolidados, algunos rivales directos con sus mayores inversiones económicas, y aquello fue en tres temporadas y media. Creo que esto tiene muchísimo mérito, no creo que haya muchas situaciones donde un equipo pase del 12 al cuarto, salvo excepciones como el Leicester, pero en LaLiga no ha habido muchos casos. Cuando algo ocurre de forma esporádica tiene una grandísima importancia", comentó.

Marcelino dio su opinión acerca de cómo ha evolucionado el Villarreal tras su marcha. "Han pasado dos temporadas y tampoco me preocupa mucho analizar la evolución que ha tenido. Allí tuvimos una etapa bastante exitosa, el Villarreal es un equipo consolidado en la parte alta, con buenos jugadores, que tiene un aumento del presupuesto progresivo, son un equipo muy competitivo y difícil. En su estadio han perdido partidos, pero también han ganado a rivales como el Atlético, por lo que nos espera un encuentro difícil", indicó.

"LIM ME INSISTIÓ EN LA CHAMPIONS"

Por otro lado, el preparador resumió cómo fue la reciente reunión con Peter Lim, propietario del Valencia. "Fue cordial, amable, también analizamos la trayectoria del equipo. Hablamos de fútbol, de la vida, de jugadores, analizamos toda esta temporada y, a partir de aquí, finalizaremos esta y me insistió bastante en que ganásemos para certificar la Champions. Luego se planificará con detalle el futuro", explicó.

El técnico se deshizo en elogios hacia Lim y se mostró optimista de cara a la temporada que viene. "Mi sensación desde que llegué es que nos escucha, nos deja trabajar, opinar y decidir. Siempre nos ha mostrado su total apoyo en las decisiones que creemos oportunas para mejorar el equipo. Todos tenemos la creencia y la seguridad que la plantilla de la próxima temporada será más fuerte que la actual", concluyó.