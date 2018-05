Zidane: "Perder en Kiev no sería un fracaso de temporada"

5/05/2018 - 13:39

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado este sábado que la temporada de su equipo "no sería un fracaso" aunque el próximo 26 de mayo perdiese la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool FC, a pesar de que en tal caso cerraría el curso sin haber conquistado tampoco LaLiga Santander ni la Copa del Rey.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Perder en Kiev no sería un fracaso de temporada. No sería una buena temporada en LaLiga, eso sí; pero nuestro final de Liga es mucho mejor de lo que fue al principio. Pero no se puede hablar de la palabra fracaso", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo contra el FC Barcelona, correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga Santander.

Con el título liguero y la Copa del Rey ganados ya por el Barça, el conjunto madridista se centra solamente en la final de la Liga de Campeones a la que ha llegado tras recibir críticas por supuesta ayuda arbitral en semifinales. "Yo no me voy a meter en eso. Lo único que digo es que todo es falso. Merecíamos estar en la final por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada y ganando todos los partidos con dificultades, como debe ser", subrayó.

"No podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros. Lo importante es valorar lo que hicimos nosotros y ahí está lo que hicimos contra el PSG, contra la Juventus y contra el Bayern. Lo único que me importa es preparar la final de la 'Champions' y eso se hace con intensidad en los partidos", comentó el entrenador francés.

"No voy a pensar en quién se lesione. Nosotros tenemos ahora un partido y vamos a jugar como siempre, intentar hacer el máximo para ganar y no voy a pensar en Kiev. El jugador que no esté al 100%, no va a jugar; pero los demás, sí", añadió el técnico madridista acerca de las posibles rotaciones pensando en su encuentro ante el Liverpool en la capital ucraniana.

Además, elogió el rendimiento de su compatriota Karim Benzema en las 'semis' ante el Bayern. "Destaco su gran personalidad, que se abstrae muy bien de las críticas y para mí eso es lo más importante. Los grandes jugadores, como él, son los que marcan las diferencias en las citas importantes", dijo sobre el delantero merengue.

"Benzema y sus compañeros han demostrado en una semifinal que lo han hecho muy bien. Antes tuvieron momentos complicados y altibajos, pero como le ocurre a todos los jugadores. Pero han demostrado otra vez que, aunque los critiquen, hay que contar con ellos en los momentos claves. Tampoco hay que hablar mucho más de Benzema ni generar polémica; yo estoy contento con él y con los demás", concluyó Zidane.