Simeone: "Hace cuatro años vengo buscando que cambien una regla injusta"

5/05/2018 - 14:26

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado tras su sanción de cuatro partidos por la UEFA, que la regla del valor doble de los goles en campo contrario es "injusta", invita al organismo que valore "la dificultad de jugar en casa los partidos de vuelta" y que desde "hace cuatro años" lleva pidiendo el cambio.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Hace cuatro años vengo buscando que cambien una regla injusta para los equipos que juegan en casa los partidos de vuelta a partir de los octavos de final. Para que un equipo tenga 30 minutos más, y que su gol valga doble, no hay explicación", afirmó el entrenador en la previa ante el Espanyol.

Simeone siguió diciendo que hay que "invitar a la UEFA" a que "valoren la dificultad de los equipos para jugar en casa los partidos de vuelta de octavos de final hacia delante teniendo 30 minutos a favor cuando el rival que le toca jugar ese segundo partido en casa no tuvo eso".

"No estoy en un lugar en el que importe mi posición, sino saber que hay cosas que mejorar. Entonces, dentro de la justicia deportiva, invitaría a que lo vean. No hay explicación a que durante 30 minutos el rival tenga la posibilidad de que su gol valga más que el que no tuvo esos 30 minutos, entonces ellos, que son capaces, lo vean y espero que nos ayuden", indicó.

Sobre las declaraciones de Luis Suárez en una radio uruguaya dando la bienvenida al Barça a Griezmann, el técnico solo tuvo una palabra: "Espanyol". "No estamos pensando en situaciones individuales, porque nunca lo hemos pensado. Sí trabajar para que futbolistas importantes sigan y que el club siga creciendo, pero lo que siempre pensamos es en el equipo, en el club, y que obviamente, llegando a cosas importantes y a objetivos grandes, siempre hay futbolistas que quieren venir, y eso es mejor para el crecimiento del club", afirmó Simeone.

"Como siempre, buscaremos en base a lo que vemos del Espanyol, que ahora con el cambio de entrenador ha cambiado sobre todo su filosofía de juego", confesó sobre su rival de esta jornada.

"Con Quique era un equipo más compacto, y con el nuevo, intentan a través de la posesión de la pelota tener un juego mucho más fluido. Él mismo lo explicaba en días anteriores. A partir de ver los dos últimos partidos, intentar compensar mañana con los que creemos que pueden llevar el partido al lugar que queremos", expresó.

"Hay que buscar un equilibrio emocional. La posibilidad de jugar una nueva final nos mantiene activos, sobre todo con intenciones de seguir compitiendo bien, para tener a la gente enganchada. Trabajaremos en todos los aspectos. Jugar una final es muy importante para el club y los futbolistas y seguir compitiendo para ser segundos es un desafío importante", finalizó.