Garitano sobre la posible oferta del Celta: "No tiene ningún fundamento"

Leganés (Madrid), 5 may (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió a la posibilidad de que haya existido una oferta del Celta de Vigo para dirigir al conjunto gallego la próxima campaña.

"No tiene ningún fundamento, absolutamente nada. Insisto que no. Además es un club que se está jugando todavía Europa y no haría esas cosas, seguro", explicó durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Levante.

El entrenador, que acaba contrato este curso, comentó también: "Esas cosas yo creo que no tienen mucho fundamento, me da la sensación. Llevamos mucho tiempo hablando ya, este es el sexto equipo diferente con el que me vinculan. Vosotros mismos".

Aunque sigue sin marcarse plazos afirmó que todo se sabrá antes de San Fermín (7 de julio): "Seguimos igual, lo he dicho. La idea es acabar la temporada, ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ya no queda mucho. Estamos hablando de diez días, la idea es centrarse en eso e intentar llegar al límite, a lo máximo que podamos. Se acabará y ya hablaremos. Ahora mismo bastante tenemos. Vamos a disfrutar compitiendo en los partidos que nos quedan y ya está".

"Hay que ir a jugar con el Levante, con la Real Sociedad, con el Betis. Están todos salvados en Primera y es chulo. Hay que centrarse en eso, disfrutar de este camino y ya está. Luego ya pensaremos en otras historias", completó.

En relación a la permanencia dijo: "Ya lo hablamos con los jugadores. Es un objetivo increíblemente complicado para un equipo como el Leganés y parece que los jugadores lo han hecho sencillo. Estar salvados faltando tres jornadas parece sencillo y es complicado. La valoración es increíblemente buena".

"Ya les felicité a todos porque es muy difícil y parece que lo hemos llevado relativamente bien. Aún no ha acabado la temporada y tenemos que seguir estos tres últimos partidos con el objetivo cumplido pero con la idea de ver hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde ponemos el listón", agregó.

Asimismo señaló: "Cuando va así parece todo más sencillo pero no. Detrás hay mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho talento de los jugadores para llegar a estas puntuaciones. Vemos la gente que se ha ido abajo. Grandes plantillas, grandes presupuestos y no les ha dado para mantenerse".

"Va a ser muy buena temporada pero la idea es ver hasta dónde somos capaces de llegar en estos tres partidos. Ya mentalmente con el objetivo cambiado suele ser un poco diferente. Eso creo que nos va a hacer mejores individualmente y también al grupo", añadió.

Por otro lado analizó el choque ante el Levante: "Ya tenemos la tranquilidad los dos equipos, el objetivo de los dos cumplido. Pero una vez ahí vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ellos estarán exactamente igual que nosotros. Además vienen en una dinámica muy buena".

"Lo han conseguido, me imagino que se habrán quitado ese peso y querrán competir seguro porque además están acostumbrados a eso. A nosotros nos va a costar mucho. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo el último mes, porque estamos compitiendo bastante bien. Vamos a ver si somos capaces de jugar un gran partido, que la gente que venga lo disfrute. Hay que intentar sacar los puntos", afirmó.

La cita supondrá la vuelta de Sergio Postigo, ex capitán blanquiazul: "Decidió irse en una situación que a mí me hizo daño. Estaba aquí, contábamos con él. De repente el capitán, porque lo podía hacer, decide irse a Italia y me alegro mucho por él. Desde Segunda B nos ha hecho crecer, es parte de este club".

"Ahora con el Levante ha llegado a Primera. Para él venir a Butarque, jugar en Primera contra su equipo, le hará muchísima ilusión. Le deseo lo mejor. Que vaya bien, que lo disfrute y ya está. No puedo decir nada más", apuntó.

Para finalizar, el técnico vasco opinó sobre el anuncio de la disolución de la banda terrorista ETA: "Ya se veía venir. Es importante para todos los que hemos vivido aquella situación. Llevamos años en los que estaba la cosa francamente bien y ahora se ha hecho. Felices por todo esto y porque se haya acabado por fin".