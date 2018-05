El Stoke City confirma su descenso después de diez temporadas seguidas en la Premier League

El Stoke City consumó matemáticamente este sábado su descenso en la Premier League inglesa al perder por un gol a dos en su estadio frente al Crystal Palace después de adelantarse con un gol de Shaqiri.

A falta de un solo partido para la conclusión del campeonato, el Stoke está penúltimo a tres puntos de la salvación, y la salvación es ya un extremo imposible después de diez temporadas consecutivas en la Premier League.

Las cuentas juegan en contra de los 'potters', toda vez que los dos equipos que están por encima de ellos en la tabla, Swansea y Southampton, tienen aún que enfrentarse entre ellos, lo que impide ninguna combinación que permita su esperanza.

De este modo, el Stoke desciende después de haber contado en su plantilla, entre otros, con Jesé Rodríguez (ex de Real Madrid y PSG), Xherdan Shaqiri (ex del Bayern de Múnich), Peter Crouch (ex del Liverpool), Darren Fletcher (ex del Manchester United) o Ibrahim Afellay (ex del Barcelona), además del portero internacional inglés Jack Butland.