Mendilíbar: "No pensamos en las posiciones europeas, pensamos en ganar"

Gerona, 5 may (EFE).- Después de superar al Girona en Montilivi con un incontestable 1-4, el entrenador del Eibar, José Luis Mendilíbar, insistió en que "no tenemos ningún objetivo claro. No pensamos en las posiciones de Europa League, pensamos en ganar cada partido".

"Intentaremos llegar lo más arriba posible. El objetivo es ir partido a partido, y ahora ya toca pensar en el siguiente", sentenció el técnico del conjunto armero.

En referencia al encuentro contra el cuadro de Pablo Machín, Mendilibar destacó que sus futbolistas supieron "sacar provecho de que el Girona deja mucha gente arriba".

"Ellos cogen muchos riesgos y te hacen sufrir. Nos han puesto en apuros, pero a partir del tercero ya hemos estado mucho más cómodos", aseguró el entrenador del Eibar, que con esta victoria se sitúa a cuatro puntos del Sevilla, el equipo que marca las posiciones de Europa League.

Mendilíbar también se refirió a Iván Alejo, que entró al terreno de juego en el minuto 29 por el lesionado Pedro León y que, tras ser sustituido por Joan Jordán en el 68', rompió a llorar en el banquillo.

"No lo he cambiado porque haya jugado mal. Era lo que creía que necesitábamos en ese momento, lo que era mejor para el equipo. Él nos puede dar mucha verticalidad, pero necesitábamos tener más el balón y más sacrificio defensivo", remarcó el técnico armero, justo antes de concluir que "puede que lo haya pasado mal, pero de estas cosas se aprende. No es la primera vez que lo hago, y espero que no sea la última."