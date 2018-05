De la final al segundo puesto

Madrid/Barcelona, 5 may (EFE).- El Atlético de Madrid retoma la Liga este domingo, desde la clasificación para la final de la Liga Europa del pasado jueves a su enésima prueba en la segunda plaza del campeonato sin apenas pausa ni descanso, enfrentado con el Espanyol, el rival que protagonizó su primera derrota del torneo en diciembre.

Mientras aguarda el decisivo duelo del 16 de mayo en Lyon, el equipo rojiblanco enfoca de nuevo a la segunda posición, la meta liguera que se marca en los tres encuentros que le quedan de la competición y el puesto del que se no ha bajado desde hace 20 jornadas, con una ventaja ahora de cuatro puntos sobre el Real Madrid, aunque con el condicionante de que suma un partido más.

No hay errores posibles para seguir dependiendo de sí mismo y para alcanzar su mejor plaza final en la Liga desde el título del torneo que ganó en 2013-14, con el choque de este domingo contra el Espanyol como el antepenúltimo obstáculo hacia ese objetivo, además en el estadio Wanda Metropolitano, donde es invencible desde enero.

Desde el 17 de ese mes, cuando el Sevilla remontó y se impuso por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, nadie le ha ganado en ese campo y sólo uno, el Girona, precisamente en el encuentro posterior a esa derrota, ha logrado batir allí la portería local en los últimos trece partidos de competición.

Nadie le ha marcado un gol en los doce choques más recientes en su estadio, con once victorias y un empate. Ni Las Palmas (3-0) ni el Valencia (1-0) ni el Athletic (2-0) ni el Copenhague (1-0) ni el Leganés (4-0) ni el Lokomotiv (3-0) ni el Celta (3-0) ni el Deportivo (1-0) ni el Sporting de Lisboa (2-0) ni el Levante (3-0) ni el Betis (0-0) ni el Arsenal, superado el pasado jueves por 1-0.

Una racha sensacional que pone en juego este domingo sin Diego Costa, Ángel Correa y Juanfran Torres, las tres bajas con las que afronta el choque. El primero cumplirá sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas, el segundo está suspendido por su expulsión del pasado domingo contra el Alavés y el tercero se pierde su cuarto encuentro consecutivo por una lesión muscular en los isquiotibiales.

Simeone tiene dieciséis jugadores disponibles del primer equipo, con el lateral izquierdo Sergi González y el extremo Arona Sané para completar la convocatoria desde el equipo filial, para armar un once del que no ha ofrecido ninguna pista, aunque se prevén algunas rotaciones en determinados puestos, sin variar en exceso la base.

Con Jan Oblak indiscutible en la portería tanto en la Liga como en la Liga Europa, en defensa habrá al menos dos cambios: Sime Vrsaljko y Stefan Savic, que entrarán en el lateral derecho y en el puesto de central, respectivamente. Ahí seguirá José María Giménez y descansará Diego Godín. La duda es quién ocupará el lateral zurdo: si sigue Lucas Hernández, entra Sergi o reaparece Filipe Luis, tras recibir el alta médica esta semana después de siete semanas de baja.

En el centro del campo, Víctor Machín, 'Vitolo', Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección apuntan a la titularidad, mientras que en la delantera, sin Diego Costa, la duda es quién acompañará en el ataque a Antoine Griezmann, que ya rotó la pasada jornada en Vitoria. Entre Fernando Torres o Kevin Gameiro saldrá el otro punta.

Enfrente, el Espanyol visita al Atlético de Madrid después de sumar dos resultados positivos tras la llegada de David Gallego al banquillo y con el objetivo de firmar un triunfo de prestigio ante un grande de la competición en el inexpugnable Wanda Metropolitano.

El cuadro catalán ya derrotó a los de Simeone en la primera vuelta de LaLiga por 1-0 y ahora confía en volver a hacerlo. Las sensaciones del vestuario blanquiazul son positivas y su juego ha mejorado en las últimas jornadas, sobre todo en el aspecto ofensivo: crea más ocasiones y marca más goles.

De todos modos, asaltar el feudo madrileño es un reto más complicado, sobre el papel. Nadie, en la competición regular, ha logrado ganar en el Wanda. La esperanza para romper esta tendencia es el delantero Gerard Moreno, máximo realizador del equipo con 15 dianas. El ariete, pese a todo, nunca ha marcado al Atlético.

La principal novedad en la convocatoria de David Gallego es el portero Diego López. El meta regresa a la lista dos meses después de sufrir un traumatismo craneoencefálico, con pérdida de conocimiento, por el que tuvo que ser ingresado. No será titular, pero está listo para saltar al campo si ocurre algún contratiempo.

Además, no figuran en la convocatoria el central Mario Hermoso, el centrocampista Esteban Granero y el portero Edu Frías, todos ellos por decisión técnica. Por otra parte, David Gallego no podrá contar con los lesionados Jairo Morillas, Óscar Duarte y Pablo Piatti.

Por otro lado, en las últimas diez temporadas, el balance de los blanquiazules en sus visitas al feudo del Atlético de Madrid es de dos victorias, un empate y siete derrotas. La última vez que el Espanyol ganó fue en la decimotercera jornada de la campaña 2010-11.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Lucas; Vitolo, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Torres o Gameiro.

Espanyol: Pau López; Javi López, David López, Naldo, Dídac; Jurado, Darder, Carlos Sánchez, Víctor Sánchez; Sergio García y Gerard Moreno.

Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15 (14.15 GMT)