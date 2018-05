Jémez: "Juegue quien juegue, nos encontraremos a un Getafe complicadísimo"

Telde (Gran Canaria), 5 may (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado que se encontrarán a un Getafe "complicadísimo, juegue quien juegue", pese a las ausencias con las que se presentará al Estadio de Gran Canaria el equipo madrileño este domingo, en la antepenúltima jornada de LaLiga Santander.

El técnico del equipo isleño no cree que las numerosas bajas, por lesiones y sanciones, afecten demasiado a un equipo que está realizando "una gran temporada", y que aspira a clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada.

"Cuando un equipo está en buena dinámica, los cambios tampoco afectan mucho. Ellos saben perfectamente lo que se juegan, y no me espero un Getafe entregado por el hecho de que le falten muchos jugadores, eso su entrenador no lo va a permitir", ha explicado Jémez este mediodía en rueda de prensa.

El preparador isleño vuelve a apelar a la "dignidad y profesionalidad" para terminar la temporada "de la mejor manera posible", tras consumarse el descenso matemático el pasado 22 de abril, pero reconoce que pensaba que su equipo iba a poder competir "hasta el final".

"Estos cuatro meses me han dado para aprender muchísimas cosas que me quedo para mí", confesó ante los periodistas.

Jémez insiste en que, hasta que no termine la temporada dentro de dos semanas, no hablará de su futuro y hoy ha reconocido que ha habido "acercamiento" de otros clubes, pero no quiere "saber nada de nadie" hasta finalizar el actual campeonato.

Por otra parte, ha sorprendido al admitir que desconocía que el capitán David García está cerca de convertirse en el futbolista con más partidos oficiales en la historia del club.

"No lo sabía. Hago las alineaciones en función de las necesidades del equipo, pero me encantaría que lo consiguiese, sería algo bonito para él", ha indicado ante el posible récord del defensa de Maspalomas.