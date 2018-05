Gallego: "La implicación del equipo es máxima"

5/05/2018 - 20:30

El entrenador del Espanyol, David Gallego, declaró que la implicación de su equipo es "máxima", que está viviendo la previa del duelo ante el Atlético de Madrid con "ilusión y responsabilidad", y que cuando termine la temporada regresará al filial.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"La implicación es máxima. No tengo ninguna queja", expresó el entrenador del cuadro perico en la rueda de prensa previa al encuentro en el Wanda Metropolitano, en la jornada 36 de LaLiga Santander.

Sobre el enfrentarse al Atlético, Gallego confesó que lo vive con "muchísima ilusión y responsabilidad". "Estoy disfrutando de esta experiencia. Hemos conseguido superar el primer objetivo y ahora me toca acumular experiencia y evolucionar en mi modelo aún sabiendo que es imposible hacerlo en cuatro semanas", indicó.

"Es un equipo que tiene una cosa fundamental: domina las dos áreas. En defensa son muy contundentes y en el área rival tiene un nivel de acierto brutal. Intentaremos tenerlos controlados y hemos de tener mucha paciencia en ataque porque reciben muy pocas ocasiones. Tienen una idea muy definida de juego y nosotros vamos a tratar de contrarrestar su modelo", analizó sobre el cuadro colchonero.

A pesar de que los de Diego Pablo Simeone hayan cumplido casi todos sus objetivos -final de la Liga Europa y segundos en LaLiga Santander-, Gallego no se confía y opta por la prudencia.

"No concibo un profesional que no dé el 100 por 100 aunque ya haya conseguido sus objetivos. Tengo claro que el equipo dará el 100 por 100 hasta el final de temporada. El Atlético de Madrid no ha perdido en casa, hace 11 jornadas que no encaja gol, pero eso no tiene que ser diferente de un partido a otro para los profesionales", expresó.

Además, aprovechó para "felicitar" tanto al Atlético como a Simeone, su homólogo colchonero. "He de felicitar al Atlético de Madrid por otra final, pero los números de Simeone están ahí. Lleva siete temporadas y año tras año van cambiando piezas pero la idea es la misma. Es un equipo muy grande que él lo ha hecho más grande a través de los títulos. Eso te dice lo gran entrenador que es y lo grande que es el Atlético", manifestó.

Sobre el futuro de Gerard Moreno, deseado por muchos equipos, el técnico echó balones fuera. "Lo único que imagino es que lo tengo para mañana. No voy a pensar en más allá. No sé ni qué va a pasar conmigo. Siempre digo que no pierdo la atención en cosas que no sé qué podrá pasar", indicó.

Sobre su propio futuro en el Espanyol, David Gallego fue claro. "Sé que después del partido ante el Athletic vuelvo al Espanyol B. Está muy claro. Sólo puedo pensar en lo que voy a hacer mañana. Miro lo inmediato para sacar el máximo rendimiento a la plantilla. El resto de gestiones no me competen", finalizó.